ظل مقيدا حتى تسليم جثته لذويه.. معلومات تكشف لأول مرة عن داعية سعودي شهير مات من التعذيب بسبب رسالة سرية للملك

أكد حساب “معتقلي الرأي” بتويتر والمعني بشؤون المعتقلين السعوديين، الثلاثاء، أن الداعية الشيخ “فهد القاضي” ظل مقيدا بعد وفاته حتى تسليم جثته إلى ذويه.

وأوضح “معتقلي الرأي” أن السلطات السعودية نقلت “القاضي” إلى المستشفى، وهو في حالة موت دماغي، ورغم ذلك تم تقييد قدمه بالسرير منذ دخوله حتى تسليم جثته.

وأضاف أن “القاضي” توفي ليل الثلاثاء 12 نوفمبر، بعد 3 سنوات من اعتقال السلطات السعودية له، وترك على سرير المستشفى حتى عصر الأربعاء لحين صدور موافقة خاصة من الديوان الملكي بتسليم جثته.

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تأكد لنا أن الشيخ #فهد_القاضي رحمه الله تم نقله للمستشفى وهو في حالة موت دماغي ورغم ذلك تم تقييد قدمه بالسرير منذ دخوله وحتى تسليم جثته.

وتأكد لنا أنه توفى ليل الثلاثاء 12 نوفمبر وترك على سرير المستشفى حتى عصر الأربعاء لحين صدور موافقة خاصة من الديوان الملكي بتسليم جثته. pic.twitter.com/FNRmUB2bsh — معتقلي الرأي (@m3takl) December 2, 2019

وبحسب إدارة حساب “ميزان العدالة”، المتخصص بمتابعة الواقع الحقوقي بالسعودية على “تويتر”، فإن “القاضي” قدم خطابا سريا للملك “سلمان بن عبدالعزيز” والقيادات الشرعية في الدولة، احتوى ثناء عليها وعلى التجديدات الحادثة فيها، وختمه بنصيحة حول “المنكرات الواقعة فيها بأسلوب مهذب ولغة راقية”.

وعلى أثر هذا الخطاب السري، أمر ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بالقبض على الداعية السعودي وسجنه، وأحيل للقضاء ليحصل على حكم بالبراءة لعدم وجود ما يدينه.

لكن “بن سلمان” رفض الحكم، وأمر بسجن القاضي الذي أصدره، ووجه بإعادة محاكمة الداعية السعودي من قبل قضاة يحققون رغبته، ليتم الحكم عليه لاقحا بالسجن 6 سنوات مع وقف التنفيذ لسنتين ونصف، بحسب “ميزان العدالة”.

وبعد صدور الحكم الثاني، تعرض الشيخ للإهمال الطبي، رغم أنه دخل السجن بصحته ممتازة، وفي الشهر الأخير أصيب بانتكاسة صحية مفاجئة، وفق الحساب.