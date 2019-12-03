مسؤول قطري يُحرج قادة الحصار: لم نمنع أحد من دخول قطر ونفرق جيدا بين السياسة والرياضة

قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2020″، إن بلاده لا تخلط بين السياسة والرياضة، وإنها رحبت بجميع المنتخبات المشاركة وجماهيرها في بطولة “كاس الخليج 24”.

وفي تصريحات سببت حرجا لقادة الحصار الذين حرموا القطريين من لقاء ذويهم بالدول المتزعمة للحصار الجائر، أكد أن الدوحة لم تمنع أحد من الدخول إليها، وأنها طبقت شعار البطولة “أهلا بالجميع في دوحة الجميع”.

وأضاف الخاطر في لقاء مع الصحفيين حضره مراسل الأناضول، أن “كل مباراة أو بطولة تقام في قطر تمثل محطة إعداد في طريقنا لكأس العالم 2022”.

وتستضيف قطر حاليا بطولة كأس “خليجي 24” والتي انطلقت 26 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وتستمر حتى 8 ديسمبر/كانون أول الحالي.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة أيضاً كأس العالم للأندية في 11 من الشهر الحالي.

وكشف الخاطر أيضاً أن “لجنة الإرث تبحث مع الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) حالياً إقامة بطولة دولية في 2021 لكن لم يتم تحديدها”.

وذكر المسؤول القطري أن “استعدادات كأس العالم تسير بشكل جيد حسب الجدول الزمني المخطط له، وأنه نهائية 2020 سيكون الانتهاء من جميع استادات كأس العالم”.

وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.