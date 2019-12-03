“شاهد” فيديو مُبكي لمواطن بحريني التقى أحد أقاربه في المدرجات بالدوحة صدفة بعدما فرق الحصار الأهل وقطع الرحم

تفاعل ناشطون في تويتر بشكل كبير مع مقطع فيديو مؤثر انتشر لمواطن بحريني، التقى قريب له بالصدفة في المدرجات ببطولة كأس الخليج “خليجي24” التي تستضيفها قطر.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع لحظات اللقاء المؤثر الذي غلبت عليه الدموع والأشواق، بين المواطن البحريني وقريبه اللذين احتضنا بعضهما في مشهد أثر في الحاضرين حولهم ووثقوه بكاميرات هواتفهم.

بحريني شاف واحد من اهله بقطر صدفه فالملعب… ياويلك من ربك ياللي شتت الأسر وحرمتهم من اهاليهم #خليجي_24 pic.twitter.com/MUcIgjARaS — راشد الشهواني (@RASHEDALSHAHWAN) December 2, 2019

وتسبب الحصار الذي تزعمته السعودية والإمارات مع البحرين ومصر ضد قطر، في قطع الأرحام وتشتيت الأسر الخليجية التي تجمع بين قطريين ومواطنين آخرين من دول الحصار.

وإقدام دول الحصار على قطع الأرحام لم يكن وارداً في حسابات الكثير من القطريين، لأن الصلات التي تربط الكثير من الأسر متجذرة، وبعضها أقدم من تاريخ الأسر التي تحكم في هذه البلدان، فلم يكن متوقعاً أن تقدم دول الحصار على هذه الخطوات.

وسبق أن أكد العديد من المواطنين في قطر أن دول الحصار لو أنها تراعي أدنى التعاليم الإسلامية أو أن مسؤوليها يعرفون أو يطبقون المعنى الحقيقي للقيادة ما توانوا في تخفيف المعاناة والآلام عن الشعب الخليجي، واستثنوا على الأقل أيام العيد من إجراءات الحصار لإدخال الفرحة إلى قلوب المواطنين ورسم البسمة على شفاههم، ولكن للأسف كل ما يهمهم ويشغل بالهم هو تطبيق إجراءاتهم التعسفية المبنية على باطل.