مغرد عُماني يثير جدلا بدعوته كل الجماهير العمُانية المتواجدة في الدوحة للزحف إلى ملعب خليفة لدعم الإمارات ضد قطر
تسببت تغريدة لمغرد عُماني بتويتر دعا فيها كمل الجماهير العُمانية المتواجدة بالدوحة للزحف لملعب مباراة الإمارات وقطر الجارية الآن، لأجل دعم المنتخب الإماراتي حيث يرى من وجهة نظره أنه يستحق الدعم لعدم وجود جماهير إماراتية بالدوحة.
المغرد العُماني صاحب الحساب الموثق سعيد البرعمي والذي يعرف نفسه على أنه مهندس برمجيات و باحث دكتوراة، قال في تغريدته التي رصدتها (وطن) إنه يتمنى من كل الجماهير العمانية المتواجدة في الدوحة الزحف لملعب إستاد خليفة الدولي.
وتابع موضحا السبب:”لدعم المنتخب #الامارتي الشقيق، الذي يلعب بدون جمهوره. كما ساندنا قطر في أبوظبي.”
وأثارت تغريدة “البرعمي” جدلا واسعا بين العُمانيين، الذين تساءلوا:” هل مرت عليه تغريدات الحسابات الاماراتية التي أساءت لجلالة السلطان ووالدته والشعب العماني قبل أن يطالب بهذا”
فيما رد عليه مغرد آخر موضحا خطأ رؤيته للأمر من هذه الزواية:”المنتخب الاماراتي لم يقدم شيء، ثانيا قطر لم تمنع دخول الاماراتيين لا برا ولا بحرا ولا جوا بلعكس تماما رحبت بالجميع وفتحت كل السبل لوصول الجميع بدون استثناء، بعكس ما حصل في كأس اسيا فكل شي كان ممنوع ومحضور لم توفق في تغريدتك أ.سعيد”
ورأى آخرون أن الأولوية حاليا هي دعم المنتخب العماني ومساندته.
هذا وسجل أكرم عفيف هدف منتخب قطر الثاني في شباك الإمارات بالمباراة التي تجمعهما حالياً بملعب “خليفة” الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الخليج “خليجي 24” المقامة حالياً في قطر.
وأحرز أكرم عفيف هدف منتخب قطر الثاني في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وهو الهدف الشخصي الثاني له في المباراة بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 20 لتصبح النتيجة 2 – 0 لصالح قطر.
وجاء تشكيل الإمارات ضد قطر كالتالى: محمد الشامسي في حراسة المرمى، الدفاع: محمد برغش، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، الحسن صالح، الوسط: طارق أحمد، خلفان مبارك، عبدالله رمضان، إسماعيل الحمادي، الهجوم: علي مبخوت، بندر الأحبابي.
في حين جاء تشكيل منتخب قطر كالتالي: سعد الشيب في حراسة المرمى، خط الدفاع: طارق سلمان – بيدرو ميجيل – عبد الكريم حسن – مصعب خضر، خط الوسط: سالم الهاجري – كريم بوضياف – أكرم عفيف – حسن الهيدوس – بوعلام خوخي، خط الهجوم: المعز على.
ويتصدر منتخب العراق جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لكل من المنتخبين القطري والإماراتي، فيما يتذيل المنتخب اليمني المجموعة بدون رصيد من النقاط.
ويجب على منتخب الإمارات تحقيق الفوز في مباراة اليوم للصعود إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج