مغرد عُماني يثير جدلا بدعوته كل الجماهير العمُانية المتواجدة في الدوحة للزحف إلى ملعب خليفة لدعم الإمارات ضد قطر

تسببت تغريدة لمغرد عُماني بتويتر دعا فيها كمل الجماهير العُمانية المتواجدة بالدوحة للزحف لملعب مباراة الإمارات وقطر الجارية الآن، لأجل دعم المنتخب الإماراتي حيث يرى من وجهة نظره أنه يستحق الدعم لعدم وجود جماهير إماراتية بالدوحة.

المغرد العُماني صاحب الحساب الموثق سعيد البرعمي والذي يعرف نفسه على أنه مهندس برمجيات و باحث دكتوراة، قال في تغريدته التي رصدتها (وطن) إنه يتمنى من كل الجماهير العمانية المتواجدة في الدوحة الزحف لملعب إستاد خليفة الدولي.

أتمنى من كل الجماهير العمانية المتواجدة في الدوحة (اذا كان ممكن)،

الزحف لملعب إستاد خليفة الدولي،

لدعم المنتخب #الامارتي الشقيق،

الذي يلعب بدون جمهوره.

كما ساندنا قطر في أبوظبي.#قطر_الامارات #اليوم_الوطني_الإماراتي — سعيد البرعمي (@AlBarami) December 2, 2019

وتابع موضحا السبب:”لدعم المنتخب #الامارتي الشقيق، الذي يلعب بدون جمهوره. كما ساندنا قطر في أبوظبي.”

وأثارت تغريدة “البرعمي” جدلا واسعا بين العُمانيين، الذين تساءلوا:” هل مرت عليه تغريدات الحسابات الاماراتية التي أساءت لجلالة السلطان ووالدته والشعب العماني قبل أن يطالب بهذا”

آخر ماتوقعته منك !!!



يا جماعة الخير هذا مرت عليه تغريدات الحسابات الاماراتية اللي اساءت لجلالة السلطان ووالدته والشعب العماني?



اذا راقد ورقوه

للعلم ، السفل اصحاب النعل اللي ذكرهم ماممنوعين من دخول قطر لتشجيع فرايسهم. — #بن_سعيد🇴🇲 (@Pa_les_tin_e17_) December 2, 2019

فيما رد عليه مغرد آخر موضحا خطأ رؤيته للأمر من هذه الزواية:”المنتخب الاماراتي لم يقدم شيء، ثانيا قطر لم تمنع دخول الاماراتيين لا برا ولا بحرا ولا جوا بلعكس تماما رحبت بالجميع وفتحت كل السبل لوصول الجميع بدون استثناء، بعكس ما حصل في كأس اسيا فكل شي كان ممنوع ومحضور لم توفق في تغريدتك أ.سعيد”

المنتخب الاماراتي لم يقدم شي

ثانيا #قطر لم تمنع دخول الاماراتيين لا برا ولا بحرا ولا جوا بلعكس تماما رحبت بالجميع وفتحت كل السبل لوصول الجميع بدون أستثناء



بعكس ما حصل في كأس أسياء

فكل شي كان ممنوع ومحضور



لم توفق في تغريدتك أ.سعيد — Mohammed Alfarsi 🇴🇲 (@Mohad_ALFarsi) December 2, 2019

نعم والله لم يوفق ابدا

ولو يحذفها ابرك — ‏﮼نبضي،قابوسي |🇴🇲 (@_x060x_) December 2, 2019

ورأى آخرون أن الأولوية حاليا هي دعم المنتخب العماني ومساندته.

الأولوية حاليا تأهل المنتخب ومساندته — محسن الشرياني ⁦⁦🇴🇲 (@shiriyani) December 2, 2019

قطر لم تمنع الاماراتيين لحضور مسانده منتخبها وكلمة امير قطر الشيخ تميم في الافتتاح خير مثال ولم يأتي من فراغ:



قال: (بإسم كل قطري نرحب بالجميع في دوحه الجميع)

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فكل إنسان حُر فيمن يشجع ولادخل بالسياسه في كرة القدم في منطق العاقل — تميم المخيني (@TamimMukhaini) December 2, 2019

هذا وسجل أكرم عفيف هدف منتخب قطر الثاني في شباك الإمارات بالمباراة التي تجمعهما حالياً بملعب “خليفة” الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الخليج “خليجي 24” المقامة حالياً في قطر.

وأحرز أكرم عفيف هدف منتخب قطر الثاني في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وهو الهدف الشخصي الثاني له في المباراة بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 20 لتصبح النتيجة 2 – 0 لصالح قطر.

وجاء تشكيل الإمارات ضد قطر كالتالى: محمد الشامسي في حراسة المرمى، الدفاع: محمد برغش، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، الحسن صالح، الوسط: طارق أحمد، خلفان مبارك، عبدالله رمضان، إسماعيل الحمادي، الهجوم: علي مبخوت، بندر الأحبابي.

في حين جاء تشكيل منتخب قطر كالتالي: سعد الشيب في حراسة المرمى، خط الدفاع: طارق سلمان – بيدرو ميجيل – عبد الكريم حسن – مصعب خضر، خط الوسط: سالم الهاجري – كريم بوضياف – أكرم عفيف – حسن الهيدوس – بوعلام خوخي، خط الهجوم: المعز على.

ويتصدر منتخب العراق جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لكل من المنتخبين القطري والإماراتي، فيما يتذيل المنتخب اليمني المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ويجب على منتخب الإمارات تحقيق الفوز في مباراة اليوم للصعود إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج