عُمانيون يحوّلون مغرّداً بذيئاً يزعم أنّه سعودي لـِ”ممسحة” بعد تطاوله عليهم .. “دقّ الباب فسمع الجواب”
لقّن مغرّدون عُمانيون، أحد مغرّدي الذباب الإلكتروني السعودي، درساً قاسياً، بعد تماديه في الإساءة للشعب العُماني وقيادته ورموزه.
ووجّه حساب المغرّد السعودي المدعو “بدر الحربي” إهانةً مباشرةً للعمانيين، زاعماً أنهم أصبحوا “كالدمية في يد القطريين” .
ووصل المغرّد السعودي القذر في تطاوله على العمانيين الى الإساءة المباشرة لمفتي عام السلطنة الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي.
وكذلك أساءَ إلى عدد من أبرز الكُتّاب والمغردين العمانيين في مقدّمتهم الكاتب زكريا المحرمي والبروفيسور حيدر اللواتي.
ويبدو أنّ هذا الحساب السعودي على شاكلة الحسابات الوهمية للمغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، الذي يقف خلف حساب باسم فتاة كويتية تدعى “أمل بنت جاسم” يهاجم من خلاله السلطنة، إذ قام “الحربي” بمشاركة استفتاء مسيء من حساب “بنت جاسم” .
ولأن المغرّدين العُمانيين أخذوا على عاتقهم الرّد على أي إساءة وتطاول من قِبَل الذباب الإلكتروني والذي يسعى لخلق فتنة، تصدّوا له ولقنوه درساً قاسياً .
وكان أبرز المتصدّرين للرد العُماني على إساءة المغرد السعودي، حساب “الشاهين” العماني -فاضح المسيئين للسطلنة وكاشف حقيقتهم- إذ قال: “أتعلم أن شيوخك في الكيان الهزيل الأجرب (وحاشا السعوديين الشرفاء عن حساباتكم المنتحلة) هم من الرخص بحيث ينعشون 360 درجة من أجل جرعة أفيون واحدة. وهل تعلم بأن الافيون منتشر بكثرة في أفغانستان ؟. وهل تعلم بأنه ذات مرة،،،يوما ما،،،، ، كانت هناك range rover حمراء في أفغانستان؟”.
وأضاف: “خرجتم من باب خنور بالعباءات فلا ضير بأنكم ناقمون على أنفسكم كارهون لأصلكم شامتون بتاريخكم تقاتلون بعضكم تتجسسون على غيركم. أتعلم أيضاً لو ببداية الثمانينات صمدتم لنصف ساعة فقط أو على الأقل ٢٩ دقيقة أمام قوات الفرق لخرجتم على شارع العين-أبوظبي ترتدون بدل العباءات bikini G-string ؟”.
وتابع: “العماني الأصلي على استعداد أن يهدم العالم بأكمله ليصنع منه طوبة يعلي عليها راية الفخر وإسم قابوس
لا مزايدة على الوطنية هنا. فمجد عمان وقابوس فرض علينا وليس نافلة. وأما انتم ومن انبطح لكم فالتصق بالأرض
ومن استأجرتموه لشتمنا فسيظل محنيا للأرض حين نطاول نحن سديم الكون. فهمت؟”.
ووجّه مغرّدون أخرون ردوداً لاذعة للحساب السعودي.
جدير بالذّكر أن حسابات بمعرّفات سعودية وإماراتية تنشط في الآونة الأخير ضدّ سلطنة عمان، عبر نشر تغريدات مسيئة وتطال رموز السلطنة.