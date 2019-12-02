عُمانيون يحوّلون مغرّداً بذيئاً يزعم أنّه سعودي لـِ”ممسحة” بعد تطاوله عليهم .. “دقّ الباب فسمع الجواب”

لقّن مغرّدون عُمانيون، أحد مغرّدي الذباب الإلكتروني السعودي، درساً قاسياً، بعد تماديه في الإساءة للشعب العُماني وقيادته ورموزه.

ووجّه حساب المغرّد السعودي المدعو “بدر الحربي” إهانةً مباشرةً للعمانيين، زاعماً أنهم أصبحوا “كالدمية في يد القطريين” .

العُماني لو تعطيه وجبة كنتاكي+ 50 ريال قطري عادي يشتم أهله و يمكن حتى بيشتم قابوس نفسه!!

لأن العُماني إنسان رخيص يباع و يشترى بوجبة كنتاكي و خمسون ريال



أصبح العُماني كالدمية في يد القطريين للأسف وأصبح العُماني يسب دول الجوار من أجل البحث عن لقمة العيش!!#التافهون_في_الارض pic.twitter.com/dQLcSqhhg6 — بدر الحربي🇸🇦 (@taGeumdP0MwoNH3) December 1, 2019

ووصل المغرّد السعودي القذر في تطاوله على العمانيين الى الإساءة المباشرة لمفتي عام السلطنة الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي.

وكذلك أساءَ إلى عدد من أبرز الكُتّاب والمغردين العمانيين في مقدّمتهم الكاتب زكريا المحرمي والبروفيسور حيدر اللواتي.

آخر زمن الي كانوا زباليين عندنا فالدمام يتطاولون على أسيادهم!!



حسابات و مواقع عُمانية موثقة تهاجم بلدي #السعودية_العظمى و المذهب الديني فيه👇👇 pic.twitter.com/8Wg5ufF1Jb — بدر الحربي🇸🇦 (@taGeumdP0MwoNH3) December 1, 2019

ويبدو أنّ هذا الحساب السعودي على شاكلة الحسابات الوهمية للمغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، الذي يقف خلف حساب باسم فتاة كويتية تدعى “أمل بنت جاسم” يهاجم من خلاله السلطنة، إذ قام “الحربي” بمشاركة استفتاء مسيء من حساب “بنت جاسم” .

ولأن المغرّدين العُمانيين أخذوا على عاتقهم الرّد على أي إساءة وتطاول من قِبَل الذباب الإلكتروني والذي يسعى لخلق فتنة، تصدّوا له ولقنوه درساً قاسياً .

وكان أبرز المتصدّرين للرد العُماني على إساءة المغرد السعودي، حساب “الشاهين” العماني -فاضح المسيئين للسطلنة وكاشف حقيقتهم- إذ قال: “أتعلم أن شيوخك في الكيان الهزيل الأجرب (وحاشا السعوديين الشرفاء عن حساباتكم المنتحلة) هم من الرخص بحيث ينعشون 360 درجة من أجل جرعة أفيون واحدة. وهل تعلم بأن الافيون منتشر بكثرة في أفغانستان ؟. وهل تعلم بأنه ذات مرة،،،يوما ما،،،، ، كانت هناك range rover حمراء في أفغانستان؟”.

أتعلم أن شيوخك في الكيان الهزيل الأجرب (وحاشا السعوديين الشرفاء عن حساباتكم المنتحلة) هم من الرخص بحيث ينعشون 360 درجة من أجل جرعة أفيون واحدة

وهل تعلم بأن الافيون منتشر بكثرة في أفغانستان ؟

وهل تعلم بأنه ذات مرة،،،يوما ما،،،، ،

كانت هناك range rover حمراء في أفغانستان؟ https://t.co/2E48yQW01D — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 1, 2019

وأضاف: “خرجتم من باب خنور بالعباءات فلا ضير بأنكم ناقمون على أنفسكم كارهون لأصلكم شامتون بتاريخكم تقاتلون بعضكم تتجسسون على غيركم. أتعلم أيضاً لو ببداية الثمانينات صمدتم لنصف ساعة فقط أو على الأقل ٢٩ دقيقة أمام قوات الفرق لخرجتم على شارع العين-أبوظبي ترتدون بدل العباءات bikini G-string ؟”.

خرجتم من باب خنور بالعباءات

فلا ضير بأنكم ناقمون على أنفسكم كارهون لأصلكم شامتون بتاريخكم تقاتلون بعضكم تتجسسون على غيركم

أتعلم أيضاً لو ببداية الثمانينات صمدتم لنصف ساعة فقط

أو على الأقل ٢٩ دقيقة أمام قوات الفرق

لخرجتم على شارع العين-أبوظبي ترتدون بدل العباءات bikini G-string ؟ — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 1, 2019

وتابع: “العماني الأصلي على استعداد أن يهدم العالم بأكمله ليصنع منه طوبة يعلي عليها راية الفخر وإسم قابوس

لا مزايدة على الوطنية هنا. فمجد عمان وقابوس فرض علينا وليس نافلة. وأما انتم ومن انبطح لكم فالتصق بالأرض

ومن استأجرتموه لشتمنا فسيظل محنيا للأرض حين نطاول نحن سديم الكون. فهمت؟”.

العماني الأصلي على استعداد أن يهدم العالم بأكمله ليصنع منه طوبة يعلي عليها راية الفخر 🇴🇲 وإسم #قابوس

لا مزايدة على الوطنية هنا

فمجد عمان وقابوس فرض علينا وليس نافلة

وأما انتم

ومن انبطح لكم فالتصق بالأرض

ومن استأجرتموه لشتمنا

فسيظل محنيا للأرض حين نطاول نحن سديم الكون

فهمت؟ pic.twitter.com/ohG6fgf8ap — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 1, 2019

ووجّه مغرّدون أخرون ردوداً لاذعة للحساب السعودي.

مع احترامي للشعب السعودي الشقيق ،انت لا تمثل اي من السعوديين الشرفاء ابناء المملكة الذي يشهد لهم القاصي والداني بخلقهم — بن طريف2 (@wTuKX2y27GkP4IA) December 1, 2019

شباب حطوا عليه بلاغ اساء حتى يغلق.. مافي طوله — كابتن عمان (@C8XlqEfxUnuE0Mx) December 1, 2019

العماني خلوق وطيب ويحب من يشبهه لذلك القطريين يشبهونهم، لايحتاج العماني لرشوه او لوظيفه لكي يحب احد — 𝙆𝙝𝙖𝙙𝙞𝙟𝙖 𝘼𝙡𝙒𝙖𝙝𝙖𝙞𝙗𝙞 (@khdja_) December 1, 2019

حاشا السعودي الشريف

عن هكذا تغريدات

يعلم العماني انها تصدر عن مخرجات جينات سكة الخيل والمتخنرين ، السعودي عزيز وسيبقى عزيز . — المعولي (@almawali_sm) December 1, 2019

في مثل عماني يقول "كب على حلاك"

والكل عارف الحال كنت من تكون ..

حلوا مشاكلكم الاجتماعية قبل وبعدين اذا أصلحتوا حالكم تعال وتشمت حسب ما ترغب. — منى العلوية (@moon000087) December 1, 2019

جدير بالذّكر أن حسابات بمعرّفات سعودية وإماراتية تنشط في الآونة الأخير ضدّ سلطنة عمان، عبر نشر تغريدات مسيئة وتطال رموز السلطنة.