بين الرمي بالنعال واحترام الخصم.. “شاهد” الفرق بين أخلاق الجماهير القطرية والإماراتية تلفت الأنظار على مواقع التواصل

نال مقطع فيديو متداول يُظهر وقوف جمهور المنتخب القطري لكرة القدم أثناء عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات قبيل مباراة مُنتخبي البلدين في كأس الخليج بنسختها رقم 24، مساء الاثنين، مصحوبًا بتصفيق حار مع نهايته إعجاب وإشادة العديد من نشطاء مواقع التواصل بأخلاق القطريين.

جماهير قطر تقف أثناء النشيد الوطني الإماراتي وتصفق في نهاية السلام الوطني #قطر_الامارات pic.twitter.com/92wzZp4VQt — بوعبدالله🇶🇦 (@live779) December 2, 2019

ويأتي هذا الموقف النبيل على الرغم من الإساءة التي تعرض لها لاعبي قطر في أبوظبي بداية العام الجاري ببطولة كأس آسيا.

وقوف الجمهور القطري اثناء عزف النشيد الوطني الاماراتي 👏🏻👏🏻#قطر_الامارات#خليجي24 pic.twitter.com/VzDWTmDtJV — R A E D (@RaedX98) December 2, 2019

وأثار هذا الفيديو تفاعلا بين رواد تويتر ولقيت اللفتة ترحيبًا من عدد منهم، معبرين عن إعجابهم بسلوك الجمهور القطري رغم الخلافات السياسية بين البلدين.

وعقد ناشطون مقارنة بين استقبال قطر للاعبي الإمارات وبين ما حدث للاعبي المنتخب القطري في الإمارات في يناير الماضي، عندما تم إطلاق الهتافات المسيئة ضدهم ورمي الأحذية وزجاجات المياه عليهم من جماهير الإمارات خلال المواجهة التي جمعته مع الدولة المضيفة، الإمارات بالدور نص النهائي.

يشار إلى أنه في يناير الماضي أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن فتحه تحقيقا حول واقعة رمي الأحذية وزجاجات المياه على لاعبي منتخب قطر، خلال المواجهة التي جمعته مع الدولة المضيفة، الإمارات.

وعلى أرض ملعب خليفة الدولي بالدوحة، أقصى منتخب قطر نظيره منتخب الإمارات من بطولة خليجي 24، بعدما أمطر لاعبو الأدعم شباك الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى.

سجل أهداف قطر أكرم عفيف “هدفين” في الدقيقتين 20 و28 وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام في الدقيقتين 52 و93.

بينما سجل هدفي الإمارات علي مبخوت في الدقيقتين 33 و 77.

وبهذا الفوز تأهل منتخب قطر للدور نصف النهائي من خليجي 24، مع شقيقه منتخب العراق الذي انتهت مباراته مع اليمن سلباً.