حفلة نار تركي آل الشيخ
حفلة نار تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ يعلن عن “حفلة نار” في الرياض.. بطلها المتحرش سعد المجرد ومُدمنة التعري مريام فارس

كتب خاص "وطن"
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة غضب واسعة، عقب إعلان رئيس هيئة الترفيه عن حفل جديد ضمن موسم يحيه الفنان المغربي المتهم بالتحرش وقضايا اغتصاب مع الفنانة .

وأعلن “آل الشيخ” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عن حفل غنائي للمطربين سعد المجرد، وميريام فارس، وفرقة ميامي، على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض يوم 18 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات “”.

وعلق بقوله “حفلة نار” ما أغضب العديد من السعوديين الذين هاجموه بشدة ودشنوا وسم “#نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض” نددوا فيه بسياسات هيئة الترفيه التي نشرت الفساد والانحلال بالمملكة المحافظة.. حسب قولهم.

كما أعلن “المجرد” خبر عودته لإحياء الحفلات الغنائية، من خلال منشور له أفاد به جمهوره عبر حسابه في موقع ”انستغرام”، وذلك بعد غياب 3 سنوات انقطع خلالهم عن خشبة المسرح بسبب حظر القضاء الفرنسي له على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي.

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