تركي آل الشيخ يعلن عن “حفلة نار” في الرياض.. بطلها المتحرش سعد المجرد ومُدمنة التعري مريام فارس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة، عقب إعلان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن حفل جديد ضمن موسم الرياض يحيه الفنان المغربي المتهم بالتحرش وقضايا اغتصاب سعد المجرد مع الفنانة مريام فارس.

وأعلن “آل الشيخ” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عن حفل غنائي للمطربين سعد المجرد، وميريام فارس، وفرقة ميامي، على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض يوم 18 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وعلق بقوله “حفلة نار” ما أغضب العديد من السعوديين الذين هاجموه بشدة ودشنوا وسم “#نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض” نددوا فيه بسياسات هيئة الترفيه التي نشرت الفساد والانحلال بالمملكة المحافظة.. حسب قولهم.

وعدكم #اللبرنجية بالانفتاح والتطور والتنمية:



واليوم استضافوا المتهم بالاغتصابات سعد لمجرد



وبالأمس استضافوا فنانا يتعاطى المخدرات والممنوعات



وقبل أيام استضافوا فنانا جلب معه ملابس داخلية نسائية



ما هذا القرف والانحطاط أيها اللبرنجية الداشرين !!#نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض — معالي الربراري (@Mrbrary) December 2, 2019

بكل دول العالم لو مجرد "أشتباه" شخص ب جريمه إغتصاب تنتهي حياته وظيفي وإجتماعي، هالكائن المسخ بكل مره تطلع عليه قضية إغتصاب وتثبت وينسجن ويرجع يكمل حياته بشكل طبيعي فوق كذا يستضاف؟ كيف أي بني ادمي عاقل بيحضر لمغتصب طليق غير مخصي بكل هدوء؟ #نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض — أسمي أحمر (@_MSME_) December 2, 2019

نرفض المجرد من الأخلاق والقيم يجي عندنا السعودية خلوا بلده المغرب يستضيفه #نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض — 💛𝓜𝓐𝓝𝓐𝓛💛 (@MANAL7G) December 2, 2019

كما أعلن “المجرد” خبر عودته لإحياء الحفلات الغنائية، من خلال منشور له أفاد به جمهوره عبر حسابه في موقع ”انستغرام”، وذلك بعد غياب 3 سنوات انقطع خلالهم عن خشبة المسرح بسبب حظر القضاء الفرنسي له على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي.