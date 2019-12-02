فيديو موجع من العراق.. أم تتصل هاتفياً بولدها القتيل في أحداث الناصرية وآخر يحتفل بعيد ميلاد ابنه بساحة التحرير

تداول ناشطون عراقيون، فيديو مؤثر جداً، لمتظاهر شاب مضرج بدمائه، بعد أن فارق الحياة نتيجة لإصابة قوية في الرأس.

لم تعرف هوية الشاب بعد، لكن تعليقات المغردين أشارت إلى أنه واحد من بين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. وفق ما ذكرت “بي بي سي”.

والصادم حسب الفيديو عندما كان المسعفون يبحثون في جيوبه عما يثبت هويته، رن هاتفه وإذا بالمتصل والدته، حيث ساد الصمت بين المتظاهرين المحطين بجثة القتيل، فلم يعرفوا كيف يتعاملون مع الموقف.

يدورن ع هيوته دگ تلفونة امه تتصل بي ماكو اكبر من هيج مصيبة يربي #الناصرية_تنزف #النجف_تنزف

pic.twitter.com/WFLQlNP2x6 — Ali Al-Khafajiy🇮🇶 (@alialkhfajiy) November 29, 2019

وبعد دقائق كسر الصمت وتعالت الأصوات المطالبة بعدم الرد على الهاتف.

تتواصل المشاهد المأساوية بالعراق منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ تضج وسوم مثل #الناصرية_تنزف و#العراق_ينتفض بمشاهد مشابهة.

قد يصادف المتصفح لتسلسل الأحداث في العراق صور شبان وشابات يرفعون لافتات دونت عليها رسائل للقناصين الذين يقول متظاهرون إنهم سبب سقوط هذا العدد الهائل من القتلى في الاحتجاجات الأخيرة.

وتظهر هذه الصورة شابا يحمل لافتة كتب عليها “لا تقتلني أمي بانتظاري”.

He is saying ‘‘don’t kill me , mom is waiting for me’’ …and he got killed , that’s how things are in my country #العراق_ينتفض #أنا_الشهيد_القادم pic.twitter.com/W1m3eKWWgO pic.twitter.com/HGfWqVPi9k — احمد البوشامة (@k2_ah1) November 30, 2019

ومن المشاهد المؤلمة أيضا فيديو لأب يحتفل بعيد ميلاد ابنه الذي قتل خلال المظاهرات. حسب ما نشرت وسائل اعلام.

اب يحتفل بعيد ميلاد ابنه الشهيد في ساحة التحرير ويضع صور وملابس له 💔💔



لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..#العراق pic.twitter.com/MbNiHV2FlX — Ranaa ALAbed (@Oma____q____Ran) November 30, 2019

وضع الأب صور ابنه في ساحة التحرير وسط بغداد، وزينها بالزهور والشموع. كما علق أغراضه الخاصة وزي تخرجه بجانبها.