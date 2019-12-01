هل طُرِد جورج قرداحي من قطر؟
تداول مغرّدون قطريون أنباءً عن طرد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي من قطر التي وصلها، وذلك في أعقاب حملة غاضبة أطلقوها ضدّ زيارته.
وعبّر المغرّدون عن رفضهم لزيارة “قرداحي” للدوحة؛ بسبب اتهامه لقطر بـ”دعم الارهاب”.
وكان جورج قرداحي أشاد بالانقلاب العسكري في مصر الذي قاده عبدالفتاح السيسي، متهماً في الوقت ذاته قطر وتركيا والاخوان بقيادة “الارهاب” لتسليم المنطقة الى الاخوان حسب ادعائه.
وقال المغرّد القطري [بندر مبارك آل شافي]: ” تحية خاصة لكل من قام بطرد النجس #جورج_قرداحي من البلد”.
بينما كتب المغرّد القطري [فهد المالكي] قائلاً: ” التحية لمن طرد الأحمق جورج قرداحي بعدأن نجس تراب قطر والشكر موصول لكل من غرد وتفاعل مع التغريدات التي استنكرت وجود جورج قرداحي في قطر”.
وأضاف: “الصراحة لم ار احمقا مثله يهاجم قطر ويتهمها بالارهاب ثم يأتي اليها ليفتتح معرضا.. اتمنى له الفشل” .
ورحّب آخرون بخبر طرد “قرداحي” من قطر.
وكانت “وطن” تابعت حالة الغضب التي سادت بين المغرّدين القطريين على زيارة جورج قرداحي لقطر، إذ استنكروا تواجده في بلدهم بعد اتهامه لهم بالإرهاب، وطالبوا الجهات التي سمحت له بالدخول بتوضيح اسباب ذلك.
ووصف آخرون دعوة جورج قرداحي للدوحة إستفزازا لمشاعر القطريين، ورأوا أنّ تصوير البعض للدعوة بأنها تسامح مع الغير ” سذاجة ومثالية زائدة”.
ونشر مغرّدون صوراً لمشاركة جورج قرداحي في حفل افتتاح “إزدان مول الغرافة”.
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