هل طُرِد جورج قرداحي من قطر؟

تداول مغرّدون قطريون أنباءً عن طرد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي من قطر التي وصلها، وذلك في أعقاب حملة غاضبة أطلقوها ضدّ زيارته.

وعبّر المغرّدون عن رفضهم لزيارة “قرداحي” للدوحة؛ بسبب اتهامه لقطر بـ”دعم الارهاب”.

وكان جورج قرداحي أشاد بالانقلاب العسكري في مصر الذي قاده عبدالفتاح السيسي، متهماً في الوقت ذاته قطر وتركيا والاخوان بقيادة “الارهاب” لتسليم المنطقة الى الاخوان حسب ادعائه.

لحد الحين غير مصدق ان هالبني ادم #جورج_قرداحي دخل قطر بعد الكلام اللي قاله في حقها! مب عارف اشره على مين! اللي دخله ولا اللي قدم له الدعوة. وبعدين هو ما عنده دم يستحي على وجهة ويجي على دوله كان يتهمها بدعم الإرهاب! صج لا قالوا وجة مغسول بـ*** pic.twitter.com/gUqqFtKZwG — بوتميم (@tgEbv2d7OBepWo3) November 30, 2019

وقال المغرّد القطري [بندر مبارك آل شافي]: ” تحية خاصة لكل من قام بطرد النجس #جورج_قرداحي من البلد”.

تحية خاصة لكل من قام بطرد النجس #جورج_قرداحي من البلد ✌️🇶🇦 — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) December 1, 2019

بينما كتب المغرّد القطري [فهد المالكي] قائلاً: ” التحية لمن طرد الأحمق جورج قرداحي بعدأن نجس تراب قطر والشكر موصول لكل من غرد وتفاعل مع التغريدات التي استنكرت وجود جورج قرداحي في قطر”.



وأضاف: “الصراحة لم ار احمقا مثله يهاجم قطر ويتهمها بالارهاب ثم يأتي اليها ليفتتح معرضا.. اتمنى له الفشل” .

التحية لمن طرد الأحمق #جورج_قرداحي بعدأن نجس تراب قطر والشكر موصول لكل من غرد وتفاعل مع التغريدات التي استنكرت وجود #جورج_قرداحي في #قطر.

الصراحة لم ار احمقا مثله يهاجم قطر ويتهمها بالارهاب ثم يأتي اليها ليفتتح معرضا.. اتمنى له الفشل .

تفكير🐒 https://t.co/qqageEzsHO — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) December 1, 2019

ورحّب آخرون بخبر طرد “قرداحي” من قطر.

شكر خاص اذا صح الخبر عن طرد #جورج_قرداحي الذي افترى على قطر وشتمها بالارهاب على قناته MBC المدعومه من دول التى تبغض قطر واهلها #لاهلا_ولا_مسهلا_بك ✋🏻🇶🇦 — مسعود محمد ال جلاب🇶🇦 (@jallab80) December 1, 2019

كفوووو في ذمتي ، كل من سعى بطرده ولكل من غرد في سبيل طرد هذا المرتزق الأحمق #جورج_قرداحي — Eng. Saleh ALDosari (@aldosari_eng) December 1, 2019

وكانت “وطن” تابعت حالة الغضب التي سادت بين المغرّدين القطريين على زيارة جورج قرداحي لقطر، إذ استنكروا تواجده في بلدهم بعد اتهامه لهم بالإرهاب، وطالبوا الجهات التي سمحت له بالدخول بتوضيح اسباب ذلك.

ووصف آخرون دعوة جورج قرداحي للدوحة إستفزازا لمشاعر القطريين، ورأوا أنّ تصوير البعض للدعوة بأنها تسامح مع الغير ” سذاجة ومثالية زائدة”.

ونشر مغرّدون صوراً لمشاركة جورج قرداحي في حفل افتتاح “إزدان مول الغرافة”.

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