عضو مجلس الشورى احمد البرواني
عضو مجلس الشورى احمد البرواني
الهدهد

هذا ما سيقدّمه عضو بمجلس الشورى للاعبي منتخب سلطنة عُمان إذا فازوا على السعودية اليوم

كتب وطن
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في مبادرةٍ لاقت إعجاب وثناء العُمانيين، أعلن عضو بمجلس الشورى العماني عن تقديم مالية للاعبي منتخب حال فوزهم على منتخب اليوم ضمن بطولة خليجي24.

وقال عضو “الشورى” أحمد البرواني في تغريدةٍ عبر “تويتر” إنه يتقدّم بهذه المبادرة دعـماً لمنتخب السلطنة في البطولة، وسيقدّم 1000 ريال عماني لكل لاعب يسجّل هدفاً أو أكثر في شباك السعودية.

كما أعلن أنه سيقدم لحارس المنتخب فايز الرشيدي 1000 ريال عماني إن حافظ على شباكه نظيفةً في السعودية.

ويختتم المنتخب العماني، حامل اللقب، مسيرته في الدور الأول لبطولة كأس الخليج “″، الإثنين ، بمواجهة صعبة مع نظيره السعودي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالبطولة.

من جانبه، أكد الهولندي إيرفن كومان مدرب منتخب عمان، الأحد، أنه يضع في ذهنه الخطة التي سيخوض بها اللقاء أمام السعودية.

وأكد سعيد الرزيقي “الشلهوب”، لاعب المنتخب العماني، أن فريقه سيخوض مواجهة السعودية من أجل الفوز، رغم أنَّ التعادل يكفيه للعبور للمربع الذهبي في بطولة كأس الخليج “خليجي 24” المقامة في .

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