“شاهد” ماذا فعل أمير قطر الوالد وزوجته الشيخة موزا في مباراة السعودية والبحرين وأثارا اعجاب الجماهير الخليجية

حازت صورة لأمير قطر الوالد حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند، أثناء حضورهما مباراة السعودية والبحرين في بطولة كأس الخليج أمس، السبت، إعجاب وإشادة العديد من النشطاء على مواقع التواصل.

الصورة محل الذكر أظهرت تصرفا نبيلا من الشيخ خليفة وزوجته حيث ظهرا يقفان أثناء عزف نشيد السعودية الوطني قبل بدء اللقاء وكذلك فعلا نفس الأمر لحظة عزف النشيد الخاص بالبحرين.

#خليجي24 #خليجنا_واحد



اخلاق الشعب #القطري تتمثل في هذه الصوره وهي عدم خلط السياسه بالرياضه

في الصوره وقوف سمو الامير الوالد #حمد_بن_خليفة وسمو الشيخة #موزة_المسند اثناء النشيد الوطني #السعودي والنشيد الوطني #البحريني

في مباراة الامس #البحرين_السعودية لوغيرنا ماحضروا من الاساس pic.twitter.com/duelOzJJyJ — ‏BIÑT ÄŁNAÏMÎ 🇶🇦 (@Bintalnaimi45) December 1, 2019

التصرف الذي وصفه ناشطون بأنه “أخلاق الكبار” ولفتة طيبة من أمير قطر الوالد رغم الحصار الجائر الذي تتعرض له قطر من السعودية والبحرين.

حفظهم الله وأدامهم ذخراً لكل العرب الشرفاء .. طيب الأصل والأخلاق لا تشترى بالأموال لانها سجايا ثابتة مغروسة في نفوس اصحاب الهامات العالية — انتي المحبة يا قطر (@QatarLoverOmani) December 1, 2019

قمًه النبل — ولد روق (@AlotebeSss) December 1, 2019

وأمس، السبت، حقق المنتخب السعودي فوزا مستحقاً أمام نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي 2019 – خليجي 24، والمقام فى قطر.

وانطلقت المباراة على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل القطري، وتقدم المنتخب السعودي فى الدقيقة 30 من احداث الشوط الأول بالهدف الأول عن طريق تصويبة صاروخية من المهاجم “عبد الله الحمدان” الذي يضع الأخضر في المقدمة بتسديدة لا تصد ولا ترد.

وفى الشوط الثاني أضاف المدافع محمد خيراني الهدف الثاني للسعودية في الدقيقة 57، من قذيفة برأسية دون أي رقابة من مدافعي البجرين ليحول عرضية من ركنية داخل الشباك.

المنتخب السعودي خلال الجولة الأولى تكبد هزيمة ثقيلة أمام نظيره الكويتي بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل المنتخب البحريني سلباً مع نظيره العماني.

وكانت دول الحصار؛ السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت عدم مشاركتها في “خليجي24″، لتشارك منتخبات خمس دول في البطولة هي: قطر، وعُمان، والعراق، والكويت، واليمن قبل أن تتراجع عن قرارها وتعلن مشاركتها بالبطولة.

وكان من المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بنسختها الـ24، في الـ24 من نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر المقبل، وستقام بنظام دوري من دور واحد، وهو ما تغيَّر كلياً بعد إعلان دول الحصار المشاركة.

من جهته، قرر المكتب التنفيذي لـ”خليجي24″ قبول مشاركة السعودية والإمارات والبحرين رسمياً، بعد موافقته على طلبها المشاركة.