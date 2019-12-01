“لا أهلاً ولا سهلاً” .. غضب واسع بين القطريين من زيارة جورج قرداحي بسبب هذا الفيديو والإتّهام الباطل لقطر

أثار دخول الاعلامي اللبناني جورج قرداحي الى دولة قطر غضباً واسعاً بين المغرّدين القطريين، الذين عبّروا عن رفضهم لزيارته؛ بسبب اتهامه لقطر بـ”دعم الارهاب”.
وكان جورج قرداحي أشاد بالانقلاب العسكري في مصر الذي قاده عبدالفتاح السيسي، متهماً في الوقت ذاته قطر وتركيا والاخوان بقيادة “الارهاب” لتسليم المنطقة الى الاخوان حسب ادعائه.
واستنكر المغرّدون القطريون تواجد “قرداحي” في بلدهم بعد اتهامه لهم بالارهاب، وطالبوا الجهات التي سمحت له بالدخول بتوضيح اسباب ذلك.
ووصف آخرون دعوة جورج قرداحي للدوحة إستفزازا لمشاعر القطريين، ورأوا أنّ تصوير البعض للدعوة بأنها تسامح مع الغير ” سذاجة ومثالية زائدة”.
ونشر مغرّدون صوراً لمشاركة جورج قرداحي في حفل افتتاح “إزدان مول الغرافة”.