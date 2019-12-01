“لا أهلاً ولا سهلاً” .. غضب واسع بين القطريين من زيارة جورج قرداحي بسبب هذا الفيديو والإتّهام الباطل لقطر

أثار دخول الاعلامي اللبناني جورج قرداحي الى دولة قطر غضباً واسعاً بين المغرّدين القطريين، الذين عبّروا عن رفضهم لزيارته؛ بسبب اتهامه لقطر بـ”دعم الارهاب”.



وكان جورج قرداحي أشاد بالانقلاب العسكري في مصر الذي قاده عبدالفتاح السيسي، متهماً في الوقت ذاته قطر وتركيا والاخوان بقيادة “الارهاب” لتسليم المنطقة الى الاخوان حسب ادعائه.

لحد الحين غير مصدق ان هالبني ادم #جورج_قرداحي دخل قطر بعد الكلام اللي قاله في حقها! مب عارف اشره على مين! اللي دخله ولا اللي قدم له الدعوة. وبعدين هو ما عنده دم يستحي على وجهة ويجي على دوله كان يتهمها بدعم الإرهاب! صج لا قالوا وجة مغسول بـ*** pic.twitter.com/gUqqFtKZwG — بوتميم (@tgEbv2d7OBepWo3) November 30, 2019

واستنكر المغرّدون القطريون تواجد “قرداحي” في بلدهم بعد اتهامه لهم بالارهاب، وطالبوا الجهات التي سمحت له بالدخول بتوضيح اسباب ذلك.

جورج قرداحي شنو العمل الي قدمه علشان يستاهل استضافته في قطر

مهاجمة قطر في جميع برنامج قدمه و وصف دولتنا بأنها هي سبب الكثير من المشاكل في العديد من الدول وأنها الداعم الأول للإرهاب !

أتمنى من الي استضافه تقديم توضيح على أي أساس تم استضافته ؟

أهميته تخليك تنسى جميع ما قاله ؟ pic.twitter.com/5cktF33tlZ — سعود العذبة (@saoudalathba) November 30, 2019

#جورج_قرداحي في #قطر من الداعي وسبب الدعوة وهل يعرف المحترم الذي أتى به إلى الدوحة أن هذا المأجور الموتور اتهم دولتنا بالإرهاب؟!

من يجهل أن هناك من يشتم قطر بقيادتها وشعبها فنحن على استعداد لتزويده بقائمة سوداء توضح له الأمور كما يجب !#احلام الغربان pic.twitter.com/1g2Rti1813 — طلال بن أحمد آل ثاني (@qatar2022dohaq) December 1, 2019

#جورج_قرداحي

شيء عجيب وغريب

من شتمنا استضفناه وأكرمناه!!

شغله المسامح كريم !!

خليناها ل #جورج_قرداحي — ‏BIÑT ÄŁNAÏMÎ 🇶🇦 (@Bintalnaimi45) November 30, 2019

استضافوا #جورج_قرداحي



وخير ياطير 🤷🏻‍♀️

يعني تبون تقولون المسؤولين مايعرفون ؟ طيب وان اعرفوا بيمنعون؟

طبعا لا ..لاننا احنا وايد وايد متسامحين

ووايد منفتحين ..مب متخلفين نمنع واحد سب بلادنا 🙂وخير يعني

اهم شي فايده ربعنا واعلاناتهم وتجارتهم لانهم بيستفيدون وبيفيدون — روح النرجس 💎 (@roohqtr_1900) November 30, 2019

ووصف آخرون دعوة جورج قرداحي للدوحة إستفزازا لمشاعر القطريين، ورأوا أنّ تصوير البعض للدعوة بأنها تسامح مع الغير ” سذاجة ومثالية زائدة”.

دعوة جورج قرداحي للدوحة إستفزاز لمشاعر القطريين وتصوير البعض للدعوة بأنها تسامح مع الغير نقول له هذه سذاجة ومثالية زائدة…

الكحل في العين الرمده خسارة…

دامنا ما تعلمنا من تجاربنا نستاهل ما يجينا…! — حسن حمود #المعالي_كايدة (@BoHomoud007) November 30, 2019

الرأي المخالف لبلادي قطر ونقد سياساتها بأدب أمور مقبولة أما الإتهامات الكاذبة وتلفيق التهم والشتم مرفوض…

أتمنى من البعض التفريق بين هذه الأمور وعدم الخلط… — حسن حمود #المعالي_كايدة (@BoHomoud007) November 30, 2019

لا هلا ولا مرحبا فيك #جورج_قرداحي

والى نار جهنم pic.twitter.com/mPeroMFzt7 — الراهي 🇶🇦⚔🇶🇦 (@m2q6r) November 30, 2019

ونشر مغرّدون صوراً لمشاركة جورج قرداحي في حفل افتتاح “إزدان مول الغرافة”.