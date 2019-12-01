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“شاهد” روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي “بعد” رقصها على أغنية “ليه بيداري كده” في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب وطن
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تصدرت الفنانة المصرية، ، مؤشرات البحث في ، اليوم الأحد، بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص على أغنية شهيرة لها في .

وتداول ناشطون فيديو للفنانة وهي ترقص أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كده”، وذلك في الحفل الخاص الذي أقيم عقب انتهاء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي مساء أمس الأول الجمعة.

“ليه بيداري كده” من الأغاني الأولى لـ روبي في حياتها الفنية، من توقيع المخرج شريف صبري، وأثارت حينها جدلا كبيرا، لإثارتها أثناء الرقص على دراجة.

يذكر أنه لم توجه دعوات للصحفيين المصريين لحضور الحفل الذي شارك في إحيائه المطرب مصطفى شوقي، بغناء أغنيته الأخيرة “ملطشة القلوب” التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، كما شاركت الراقصة دينا بوصلة رقص أيضا أشعلت السوشيال ميديا.

يذكر أنه اختتمت مساء الجمعة الماضية، الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن كان من بينهم حلا شيحة، وشيرين رضا، وإنجي المقدم.

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