خبير عسكري سعودي يثير الجدل بتهنئته الإماراتيين بعيدهم الوطني الـ48:”ذكرى استقلال إمارات ساحل عمان المتصالحة”

تسببت تغريدة للمحلل الإستراتيجي والخبير العسكري السعودي العميد علي التواتي القرشي، هنأ فيها الإماراتيين بعيد الإمارات الوطني الـ48 في جدل واسع على موقع التواصل تويتر.

“القرشي” دون في تغريدته التي رصدتها (وطن) مهنئًا الإماراتيين بعيدهم الوطني ما نصه:”اليوم هو ذكرى استقلال إمارات ساحل عمان المتصالحة الثامن والأربعين تحت مسمى ” دولة الإمارات العربية المتحدة”

اليوم هو ذكرى استقلال إمارات ساحل عمان المتصالحة الثامن والأربعين تحت مسمى " دولة الإمارات العربية المتحدة"

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نبارك للشعب الاماراتي الشقيق هذه الذكرى الغالية وندعوا لهم بالمزيد من التقدم والازدهار.. — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) December 1, 2019

وتابع:”نبارك للشعب الاماراتي الشقيق هذه الذكرى الغالية وندعوا لهم بالمزيد من التقدم والازدهار.”

إلا أن جملة “إمارات ساحل عمان” التي ذكرها الخبير العسكري السعودي تسببت في سجال كبير بين متابعيه.

وفي الردود انتقد إماراتيون تسمية التواتي لبلدهم بـ”ساحل عمان” معتبرين ذلك إساءة، فيما أكد آخرون أن العميد القرشي لم يخطأ ولم يتعدى الخطوط الحمراء بل ذكر ما هو متعارف عليه بشأن “إمارات ساحل عمان سابقا والمسماه اليوم بالإمارات العربيه المتحدة”

ويقام الاحتفال الرسمى باليوم الوطنى الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، غدا الإثنين، فى استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبى، تحت شعار “إرث الأولين”، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت صحيفة البيان الإمارتية، إن اللجنة المنظمة للاحتفال استكملت جميع الاستعدادات لتنظيم الاحتفال الأضخم فى تاريخه.

وتحتفل الإمارات خلال اليوم الـ 2 من ديسمبر من كل عام بذكرى قيام دولة الاتحاد.