أكاديمي إماراتي يتلقى تهديدات بعد سلسلة تغريدات خطيرة عن الشيخ سلطان بن زايد الذي توفي في ظروف غامضة

كشف الأكاديمي الإماراتي الدكتور يوسف خليفة اليوسف، استاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات، عن تلقيه تهديدات مؤخرا عقب سلسلة تغريدات نشرها قبل أيام تخص الشيخ سلطان بن زايد الذي توفي في ظروف غامضة.

وقال “اليوسف” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”يبدو أن تغريداتي الأخيرة عن الشيخ سلطان قد أزعجت صبيان أبوظبي فقفزوا أو قفز بعضهم إلى خطوة حمقى تدل على أنهم ليسوا رجال دولة ولا يحترمون القوانين” في إشارة لتلقيه تهديدات.

يبدو ان تغريداتي الأخيرة عن الشيخ سلطان قد ازعجت صبيان أبوظبي فقفزوا او قفز بعضهم الى خطوة حمقى تدل على انهم ليسوا رجال دولة ولا يحترمون القوانين معتقدين أنني يمكن ان اخضع للضغوط بأشكالها واملي ان يتراجعوا عن هذه الخطوة والا فـأنني سأتحدث عن ما فعلوه ليرى العالم كيف تحكم أبوظبي — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) November 27, 2019

وتابع متوعدا بكشف المزيد من الفضائح عن حكام الإمارات:”معتقدين أنني يمكن أن أخضع للضغوط بأشكالها وأملي أن يتراجعوا عن هذه الخطوة وإلا فإنني سأتحدث عن ما فعلوه ليرى العالم كيف تحكم أبوظبي”

وشن الأكاديمي الإماراتي هجوما عنيفا على حكام الإمارات في تغريدة أخرى قائلا:”نقول لصبيان أبوظبي أن معركتنا معكم واضحة المعالم فهي معركة بين عصابة استولت على مقدرات البلد مستقوية بالمرتزقة من كل مكان وبين احرار يعشقون وطنهم ويسعون لجعله أجمل وطن للأجيال القادمة”

نقول لصبيان ابوظبي ان معركتنا معكم واضحة المعالم فهي معركة بين عصابة استولت على مقدرات البلد مستقوية بالمرتزقة من كل مكان وبين احرار يعشقون وطنهم ويسعون لجعله أجمل وطن للأجيال القادمة فعربدوا كما تشاؤون ولكننا سننتصر عليكم يوما ما بمشيئة الله لاننا لسنا قتلة ولا لصوص بل دعاة حق — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) November 27, 2019

وأضاف:”فعربدوا كما تشاؤون ولكننا سننتصر عليكم يوما ما بمشيئة الله لاننا لسنا قتلة ولا لصوص بل دعاة حق”

وكان “اليوسف” قد روى قبل أيام تزامنا مع وفاة الشيخ سلطان الغامضة تفاصيل علاقته بالشيخ سلطان بن زايد، الذي أعلن في أبوظبي عن وفاته الأسبوع الماضي، واصفاً إياه بالقائد الجريء الذي كان يتمتع باستقلالية وشخصية قوية على خلاف أشقائه الذين كانوا يخشون الوقوف أمام والدهم الشيخ زايد.

وقال الاكاديمي الاماراتي المعارض في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ( انا لا اعلم الغيب ولكنني اجزم بحكم معرفتي بالشيخ سلطان وسعة افقه واستقلاليته وعدم مساومته على قضايا العرب أقول اكاد اجزم والعلم عند الله لو انه تصدر القيادة في ابوظبي وهو أهل لها في سياق الأسرة الحاكمة لكنا اليوم نكتب تاريخا آخر ليس للإمارات وحدها وانما للمنطقة كلها ولكنه القدر).

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وأضاف مستذكراً بعض المواقف للراحل سلطان بن زايد قائلاً :” من الأشياء الجميلة التي تذكر للشيخ سلطان أنه كان سوي النفس لا يحسن النفاق فعندما يكون مجلس والده وتأتي بعض القيادات وتحاول ان تدعي الإنجازات امام الشيخ زايد وهي غير صادقة كانت لديه الجرأة رحمه الله بان يقول لوالده أمامهم بان (كلامهم غير صحيح ويقيم عليهم الحجةً وكان والده يثق فيه).

هذا وثارت شكوك حول ظروف وفاة الشيخ سلطان بن زايد، بعد الاعلان عن وفاته رسمياً في الإمارات، وهو الامر الذي دفع مغردين لتوجيه أصابع الاتهام إلى شقيقه محمد بن زايد بالوقوف وراء التخلص منه مشيرين إلى أن هناك “صراعاً صامتاً لكنه مرير في دولة الامارات، عنوانه الرئيسي الاستحواذ المطلق على السلطة وبطله ولي عهد أبوظبي الساعي إلى الاستيلاء على كل شيء”.

والشيخ سلطان بن زايد من مواليد العام 1955، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والابن الثاني لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

تلقى سلطان بن زايد تعليمه الأولي في مدينة العين بإمارة أبوظبي، قبل أن يواصل دراسته في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتخرج عام 1973 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وفي عام 1974 عين نائبًا لقائد قوات دفاع أبوظبي.

وفي عام 1976 عين قائدًا للمنطقة العسكرية الغربية، ثم تولى عام 1978 القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية بعد توحيدها واستمر في ذلك المنصب حتى استقال منه ليتقلد بعدها سلطان عدة وظائف، منها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب ”ممثل رئيس الدولة“، والذي ظل يشغله حتى الإعلان عن وفاته.

وللراحل اهتمام بالرياضة؛ حيث تولى رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم بين عامي 1976 إلى عام 1981. وعُرف بممارسة رياضات أخرى، أبرزها رياضة الصيد بالصقور والفروسية، حيث أقام ناديًا للفروسية.

عُرف الشيخ سلطان بن زايد باهتمامه بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبه، حيث كان يرأس نادي تراث الإمارات الذي أنشأه عام 1993.