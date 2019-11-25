رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
الهدهد

أردوغان يطلق اسم قائد عربي على القاعدة العسكرية الجديدة في الدوحة و”يكيد الأعادي”: لا ينبغي أن تنزعجوا من وجودنا في قطر

كتب وطن
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أعلن رجب طيب ، انتهاء بلاده من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في ، معلنا أنه أطلق عليها اسم “”.

وأكد أردوغان خلال كلمته في مقر القوات المشتركة التركية القطرية، أن القاعدة التركية في قطر، “أنموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل حالات أخرى”.

وأشار أردوغان إلى أن هدف “قيادة القوات التركية القطرية المشتركة”، هو “الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمتها وليس قطر فحسب”، قائلا إنه “لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجودنا في المنطقة”.

وقال أردوغان: “المطالبون بإغلاق القاعدة التركية (في الدوحة) لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة”.

وقال أردوغان: “لا فرق لدينا بين أمننا وأمن قطر”.

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واستقبل ، الإثنين، الرئيس التركي في العاصمة الدوحة.

وعقب الاستقبال، عقد أردوغان مع الشيخ تميم اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل ترأسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.

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