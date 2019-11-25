أردوغان يطلق اسم قائد عربي على القاعدة العسكرية الجديدة في الدوحة و”يكيد الأعادي”: لا ينبغي أن تنزعجوا من وجودنا في قطر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهاء بلاده من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر، معلنا أنه أطلق عليها اسم “خالد بن الوليد”.

وأكد أردوغان خلال كلمته في مقر القوات المشتركة التركية القطرية، أن القاعدة التركية في قطر، “أنموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل حالات أخرى”.

وأشار أردوغان إلى أن هدف “قيادة القوات التركية القطرية المشتركة”، هو “الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمتها وليس قطر فحسب”، قائلا إنه “لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجودنا في المنطقة”.

وقال أردوغان: “المطالبون بإغلاق القاعدة التركية (في الدوحة) لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة”.

وقال أردوغان: “لا فرق لدينا بين أمننا وأمن قطر”.

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واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الدوحة.

وعقب الاستقبال، عقد أردوغان مع الشيخ تميم اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل ترأسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.