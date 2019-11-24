“شاهد” القوة العُمانية المُشاركة بـ”درع الجزيرة” تتعرّض لحادث “دموي” بالسعودية

تعرّضت مركبة تابعة لقوات درع الجزيرة (القوة العمانية) لحادث تدهور في المملكة العربية السعودية، ما أدّى لوفاة أحد العناصر وإصابة 3 آخرين من زملائه بجروح.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة فإن الحادث وقع في مدينة الدمام السعودية، وأدى لوفاة الوكيل أول جمعة العريني، فيما أصيب عقيد ووكيلان آخران .

وسادت حالةٌ من الحزن بين المغرّدين العُمانيين الذين تداولوا الخبر، داعين الله أن يتغمّد الوكيل “العريني” بواسع رحمته، وأن يشفي المصابين.

عندما يُغيبُ الموت الطيبون

وعندما تُفقدُ الكلمة الطيبة

لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون

أحسن الله عزاء ولاية منح فيك أيها الصديق والاخ جمعه بن خيرالله العريني رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وألهم أهلك وكل محبيك الصبر والسلوان pic.twitter.com/DgIA5MpZI7 — علي الحضرمي (@alwtwat99) November 24, 2019

انتقل إلى رحمة الله الوكيل١/ جمعة العريني بعد حادث تدهور بالدمام في السعودية، وذلك أثناء تواجده مع زملائه ضمن القوات العُمانية لـ درع الجزيرة .. وندعو بالشفاء العاجل لـ العقيد/ حسن المفرجي، والوكيل/ سعيد سليمان السريري، والوكيل/ جمال خلفان العبري.

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إلى جنات الفردوس أيها الباسل. pic.twitter.com/4ADMRaqnQn — الشيبة خلفان (@5alfan1) November 24, 2019

أنتقل إلى رحمة الله جندي من جنود الوطن البواسل الشهيد

الوكيل اول جمعه خير الله العريني

في حادث تدهور في السعودية في سيارة تابعة لدرع الجزيرة

ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين في الحادث :

العقيد حسن حسين المفرجي

الوكيل سعيد سليمان السريري

الوكيل جمال خلفان العبري — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) November 24, 2019

حادث تدهور في السعوديه سيارة تابعه لدرع الجزيره القوة العمانيه

السياره لاندكروزر تابعه البحريه

العقيد/ حسن حسين حاسن المفرجي /مصاب

الوكيل/ سعيد سليمان سالم السريري/مصاب

الوكيل/ جمال خلفان العبري/مصاب

الوكيل اول/جمعه خير الله العريني/متوفي

الله يرحم المتوفي

والله يشفي المصابين — مَحٌمَدِ عٌبِدِأّلَرحٌمَنِ (@abuhamed818) November 24, 2019

سيدي

حادث تدهور في السعوديه سيارة تابعه لدرع الجزيره القوة العمانيه

السياره لاندكروزر تابعه البحريه

الوكيل اول/جمعه خير الله العريني/متوفي

الله يرحم المتوفي

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هذا يخصني☝

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إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/BqomRPQZsL — نعم للرأي (@kkkhhl4) November 24, 2019

جديرٌ بالذّكر أنّ “درع الجزيرة”، قوة عسكرية أنشأتها دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان) للدفاع عن أمن دول الخليج وردع أي اعتداء تتعرض له. تتميز بالتدريب الجيد، ولا تتوفر معلومات وافية عن مقدّراتها.