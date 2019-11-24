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“شاهد” القوة العُمانية المُشاركة بـ”درع الجزيرة” تتعرّض لحادث “دموي” بالسعودية

كتب وطن
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تعرّضت مركبة تابعة لقوات (القوة العمانية) لحادث تدهور في المملكة العربية ، ما أدّى لوفاة أحد العناصر وإصابة 3 آخرين من زملائه بجروح.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة فإن الحادث وقع في مدينة الدمام السعودية، وأدى لوفاة الوكيل أول جمعة العريني، فيما أصيب عقيد ووكيلان آخران .

وسادت حالةٌ من الحزن بين المغرّدين العُمانيين الذين تداولوا الخبر، داعين الله أن يتغمّد الوكيل “العريني” بواسع رحمته، وأن يشفي المصابين.

جديرٌ بالذّكر أنّ “درع الجزيرة”، قوة عسكرية أنشأتها دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان) للدفاع عن أمن دول وردع أي اعتداء تتعرض له. تتميز بالتدريب الجيد، ولا تتوفر معلومات وافية عن مقدّراتها.

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