إشادة واسعة على تويتر بعد تغريدة لشقيق أمير قطر موجهة للسعودية.. وهذا ما قاله

توجه شقيق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة، بالتهنئة لنادي الهلال السعودي بعد فوزه ببطولة آسيا لكرة القدم بعد تغلبه علي فريق أوروا الياباني بمجموع المباراتين 3 بدون مقابل.

وغرد خليفة بن حمد عبر “تويتر” في التغريدة التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي: “نبارك لنادي الهلال تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.. مونديال الأندية بانتظاركم”.

وأبدى ناشطون بعضهم من السعودية إشادتهم بتغريدة شقيق أمير قطر وتفاؤلهم بها، حيث اعتبروها بداية خير للمصالحة الخليجية التي كثر الحديث عنها مؤخرا.

الله يبارك فيك، وان شاء الله تنتهي الخلافات وترجع المياه العذبه إلى مجاريها، وتحرق الشوائب الإعلامية في دوحة العز والخير.🙏 — راكان المرواني ♔🇸🇦 #MED (@rakan_1_sa) November 24, 2019

كلام سليم 👉 جزاك الله خير #كلنا_خليج_واحد_وشعب_واحد — إبراهيم سيف الفليتي🇴🇲 (@abraheem9241) November 24, 2019

الله يبارك بعمرك 💙 — أبو فــــراس💙⁦🇸🇦⁩ (@abufnff) November 24, 2019

ويلعب الهلال السعودي الشهر المقبل في بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة، بمشاركة فريقين عربيين، هما السد القطري والترجي التونسي، إضافة إلى ليفربول الإنجليزي، وفلامينغو البرازيلي، ومونتيري المكسيكي وهينجين سبورت، من كاليدونيا في قارة أوقيانوسيا.

جزاك الله خير يا بوحمد بادره طيبه واخلاق حميده الف مبروك للهلال وحياهم الله في دوحة الجميع — @rtqDHZIcrg2ic5X (@rtqdhzicrg2ic5x) November 24, 2019

بادرة طيبة..

وماهي غريبه من طيب ابن طيب اخو طيب 👍 — ENG : bn7sّan (@bn7san) November 24, 2019

والأسبوع قبل الماضي كشف مصدر حكومي في العاصمة الأميركية واشنطن، أن المصالحة الخليجية-الخليجية “بلغت مرحلة متقدمة”، وسط جهود تقودها الولايات المتحدة بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لموقع “الحرة”، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كلف السفير الأميركي في الرياض، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، ودبلوماسيين آخرين في وزارة الخارجية ومسؤولين في البيت الأبيض “تنسيق الأمور بعيدا عن الأضواء وفي شكل سرّي لتحقيق مصالحة خليجية – خليجية”.

وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأخيرة إلى واشنطن، حيث بحث مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، “أهمية وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وفي تصريح عقب اللقاء، رد وزير الخارجية القطري على سؤال “للحرة” بشأن المصالحة، إنه تم الحديث “عن الخلاف الخليجي المستمر منذ أكثر من سنتين”.

وبعيدا عن واشنطن وأروقة الإدارة الأميركية، شهدت الأيام الماضية تطورات في منطقة الخليج، اعتبر أيضا أنها تأتي في سياق المؤشرات على قرب انتهاء الأزمة.

ومن بين هذه المؤشرات، تراجع السعودية والإمارات والبحرين عن مقاطعة البطولة الخليجية المقامة في الدوحة، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها منتخبات هذه الدول في بطولة مقامة على أراضي قطر منذ الأزمة.