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فيديو إباحي داخل سيارة حكومية في المغرب يشعل مواقع التواصل والداخلية تحقق بالأمر بعد الفضيحة الكبرى

كتب وطن
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقطعا مصورا أثار ضجة كبيرة في البلاد، قيل إنه لرجل أمن يمارس الجنس داخل ما استدعى فتح تحقيق رسمي للوقوف على حقيقة الأمر.

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة المغربية بأنه تم فتح تحقيق للكشف عن حقيقة محتوى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل بعنوان “رجل أمن يمارس الجنس داخل سيارة القوات المساعدة”.

ونقل موقع “هسبريس” عن المصدر قوله، إن التحقيق يهدف لتحديد ظروف وملابسات تصوير الفيديو وتشخيص هوية الشخص الظاهر فيه، وذلك في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية.

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و”القوات المساعدة” المغربية هي قوات أمنية خاضعة لنظام عسكري تعمل بجانب الشرطة، الدرك، الجيش، ورجال الوقاية المدنية عند الحاجة.

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