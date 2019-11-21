جو بايدن
جو بايدن
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جو بايدن قلب الطاولة على رأس ابن سلمان: ستدفع الثمن غالياً على أفعالك شئت أم أبيت

كتب وطن
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قلب المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية ، الطاولة على رأس ولي العهد السعودي ، مشدداً من حدة نبرته تجاه ، مؤكدا على ضرورة معاقبة على خلفية حرب اليمن واغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر بايدن نائب الرئيس في عهد باراك أوباما ردا على سؤال عن الطريقة التي يتعين على الولايات المتحدة الرد بها على قضية خاشقجي والحرب اليمنية، أنه كان سيمضي في تجميد المساعدات العسكرية إلى الرياض وجعل السعودية دولة منبوذة على الصعيد الدولي.

وقال: “كنت سأوضح بجلاء أننا لا نعتزم في الواقع بيع الأسلحة لهم، وننوي إجبارهم على دفع الثمن ونبذهم”.

وتابع بايدن أنه كان سيلغي جميع الإعانات الأمريكية الممنوحة للسعوديين ومبيعات أي مواد لهم، مضيفا أن حكومة السعودية “تحظى بقيمة اجتماعية إيجابية قليلة جدا”، متهما إياها بـ”قتل الأطفال والأبرياء”، ما يحتم “ملاحقتها”.

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