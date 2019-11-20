مغرد عماني يكشف عن أوامر صدرت لمخابرات دولة “جارة” بإيجاد أي رابط بين سلطنة عُمان وتهريب السلاح للحوثيين

كشف حساب “الشاهين” العُماني المعروف بتويتر عن ما قال إنه مساعي مخابرات دولة جارة لإيجاد وفبركة أي رابط بين سلطنة عُمان وتهريب السلاح لليمن، تزامنا مع اقتراب إصدار تقرير لجنة الأمم المتحدة عن اليمن.

وقال “الشاهين” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر، إن هذا الأمر يحدث مع اقتراب موعد وضع اللمسات النهائية على تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن والذي سوف يصدر رسمياً في فبراير ٢٠٢٠، مؤكدا أن التقرير سيحمل مفاجآت ثقيلة جداً هذه المرة.

🦅 بدون تفاصيل 🦅

مع اقتراب موعد وضع اللمسات النهائية على تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن والذي سوف يصدر رسمياً في فبراير ٢٠٢٠ وما يحويه من مفاجأت (((ثقيلة جداً))) هذه المرة،،،،

فأن هناك من أمر مخابراته بإيجاد اي رابط بين عمان وتهريب السلاح،،، حتى لو كان كرتون بامبرز — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 20, 2019

وتابع ساخرا:” هناك من أمر مخابراته بإيجاد اي رابط بين عمان وتهريب السلاح، حتى لو كان كرتون بامبرز”

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واستنتج ناشطون عُمانيون في التعليقات أن “الشاهين” يرمي إلى محمد بن زايد وجهاز مخابراته في الإمارات، رابطين الأمر بمحاولات الإمارات السابقة لشيطنة السلطنة وتمرير مزاعم وأكذوبة دعم الحوثيين.

وتتعمد الإمارات حاليا بحسب ناشطون اتباع سياسة خبيثة ضد سلطنة عُمان، تتمثل في تشويه صورتها وشيطنتها عبر أذرعها الإعلامية وفق حزمة مزاعم وأكاذيب لا تستند لأي دليل كان أبرزها الاتهام الموجه للسلطنة بدعم الحوثيين في اليمن وتسهيل تهريب السلاح لهم.

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ويأتي موقف الإمارات العدائي ضد عُمان بسبب موقف السلطنة المحايد من حرب اليمن ورفضها حصار قطر.