بعد مرور 40 عاما.. “شاهد” فيديو حصري لاقتحام الحرم المكي من قبل جهيمان العتيبي وجماعته ينشر لأول مرة

بثت قناة “الإخبارية” السعودية مقطعا مصورا حصريا خرج من أرشيف التلفزيون السعودي لأول مرة، يوثق العملية المسلحة لاقتحام الحرم المكي قبل 40 عاما من قبل جهيمان العتيبي وجماعته.

وأظهرت الصور تبادل إطلاق النار الذي حدث بين الجماعة التي اقتحمت الحرم واحتلته لمدة أسبوعين والقوات السعودية التي كانت تسعى لطردهم منه.

وأبرزت الصور التي نشرتها الإخبارية اللحظات الأولى لخروج مدرعات الحرس الملكي السعودي من بيوتها للتصدي للتمرد الذي قاده جهيمان العتيبي.

ويظهر في الصور جهيمان بعد اعتقاله من قبل قوات الحرس الملكي السعودي، بالإضافة إلى صورته بعد تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بحقه إلى جانب عدد من المشاركين في العملية.

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وقاد تلك العملية التي هزت العالم الإسلامي، جهيمان العتيبي وصهره محمد بن عبد الله، وحدث ذلك في عهد الملك الراحل، خالد بن عبد العزيز.

جهيمان العتيبي، رأى أن صهره ويدعى “محمد بن عبد الله” تجسيدا لما ورد عن الإمام المهدي، فحمل وأشياعه السلاح، في مصادفات تحولت إلى مخطط كبير، حيث هُرب السلاح إلى المسجد في توابيت، ثم انقض المسلحون ودخلوا الحرم المكي معلنين مبايعتهم لمحمد بن عبد الله القحطاني باعتباره “المهدي المنتظر والآمر الناهي”.

كما سارع المسلحون إلى إغلاق الأبواب خلفهم، وسدوا منافذ الحرم المكي وقتلوا الحراس وتحصنوا في أرجاء المسجد، واعتلى بعضهم مآذن الحرم وأطلقوا النار على القوات التي جاءت لإخراجهم منه، وأصبح المصلون والعاكفون رهائن بداخله.

وبقي المسلحون مسيطرين على الحرم المكي، محاصرين من خارجه لأسبوعين. وفي صباح 4 ديسمبر، بدأت قوات الحرس الوطني السعودي، بحسب البيانات الرسمية، عملية واسعة لتحرير الحرم المكي، تواصلت ساعات طوال، وبحلول المساء، تمكنت من القضاء على القناصة وتحرير الرهائن وتطهير الحرم من المسلحين.