“يأخذها الى الفندق ويفعل ما يريد”.. غضب بالسعودية من شاب يُجاهر بالمعصية مع صديقته تطبيقاً لرؤية “بن سلمان”!

يوماً بعدَ آخر تتأكد الوُجهة التي يريد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمجتمع السعودي أن يأخذه إليها، وهي الإنحلال والمجاهرة بالمعاصي، تحت مسمى “الإنفتاح”.
أحدث مظاهر ذلك “الإنفتاح”، تجّلت في مقطع فيديو، انتشر بشكلٍ واسع بمواقع التواصل، وأشعل حالةً من الغضب، لشاب سعودي يجلس مع “صديقته” في أحد المقاهي، التي تعرف عليها قبل شهر.
ويقول الشاب السعودي أنه وصديقته يسكنان في فندق سويًا.
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وقال إنه قبل عامين لم يكن باستطاعته الخروج مع صديقته، لكن اليوم أصبح يستطيع فعل ما يريد، في إشارة إلى توجهات ولي العهد بالإنقلاب على عادات المجتمع السعودي.
الفيديو صوّره أجنبي خلال تجوله في أحد الأسواق بمدينة الرياض، حيث التقى بالشاب السعودي -عاد للتو من بريطانيا- والذي كان جالسًا مع صديقته.
وأضاف الشاب السعودي أنّه سيبقى في السعودية؛ لأنه يشعر أنّ بإمكانه أن يفعل ما يريد.
وأطلق مغرّدون هاشتاغ #سعودي_يجاهر_بالمعصيه عبّروا من خلاله عن غضبهم من ما يقوم به الشاب السعودي، معتبرين أنّ هذا ما يريده ولي العهد السعودي.
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وأبدى بعض المغرّدين حنينهم إلى أيّام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي غيّبها ولي العهد السعودي، مقابل اعطاء كال الصلاحيات لهيئة الترفيه لإفساد المجتمع بحفلات وفعاليات غلب عليها مشاهد مخلّة.
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