“يأخذها الى الفندق ويفعل ما يريد”.. غضب بالسعودية من شاب يُجاهر بالمعصية مع صديقته تطبيقاً لرؤية “بن سلمان”!

يوماً بعدَ آخر تتأكد الوُجهة التي يريد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمجتمع السعودي أن يأخذه إليها، وهي الإنحلال والمجاهرة بالمعاصي، تحت مسمى “الإنفتاح”.

أحدث مظاهر ذلك “الإنفتاح”، تجّلت في مقطع فيديو، انتشر بشكلٍ واسع بمواقع التواصل، وأشعل حالةً من الغضب، لشاب سعودي يجلس مع “صديقته” في أحد المقاهي، التي تعرف عليها قبل شهر.

ويقول الشاب السعودي أنه وصديقته يسكنان في فندق سويًا.

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وقال إنه قبل عامين لم يكن باستطاعته الخروج مع صديقته، لكن اليوم أصبح يستطيع فعل ما يريد، في إشارة إلى توجهات ولي العهد بالإنقلاب على عادات المجتمع السعودي.

الفيديو صوّره أجنبي خلال تجوله في أحد الأسواق بمدينة الرياض، حيث التقى بالشاب السعودي -عاد للتو من بريطانيا- والذي كان جالسًا مع صديقته.

وأضاف الشاب السعودي أنّه سيبقى في السعودية؛ لأنه يشعر أنّ بإمكانه أن يفعل ما يريد.

فيديو متداول 🔴

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سائح أجنبي يتجول ويصور في أحد الأسواق بمدينة #الرياض، ويلتقي بشاب سعودي جالس مع صديقته الذي تعرف عليها قبل شهر، ويقول بكل ارياحية أنا اجلس هنا مع صديقتي، ونذهب إلى الفندق سوياً، ولن يوقفنا أحد ..!

.#سعودي_يجاهر_بالمعصية

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– pic.twitter.com/eJ5s1QGR54 — أخبار السعودية – هام (@Newss_24) November 19, 2019

وأطلق مغرّدون هاشتاغ #سعودي_يجاهر_بالمعصيه عبّروا من خلاله عن غضبهم من ما يقوم به الشاب السعودي، معتبرين أنّ هذا ما يريده ولي العهد السعودي.

في #الرياض، شاب يجلس مع صديقته التي تعرّف عليها قبل شهر، ويقول إنه يسكن معها في فندق، ويفعلون كل ما يريدون، دون أن يعترضهم أحد !!!

هل هذا هو "الإسلام الوسطي المعتدل" الذي يريد ابن سلمان إعادتنا إليه ؟!

#سعودي_يجاهر_بالمعصيه pic.twitter.com/1EVLIzJcbP — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 19, 2019

#سعودي_يجاهر_بالمعصيه

لايمثل إلا نفسه لكن وجود الأجنبي بالمول وتصويره للشاب وصديقته والحوار الي دار ليس من قبيل الصدفه بل متفق عليه مسبقا والمغزى من المقطع واضح أي حرية ينادون بها هل الحريةهي معصية الله سبحانه والمجاهره بالمعاصي يجب أن يحاسب الشاب وصديقته pic.twitter.com/A5cLAURuWa — ليلى المالكي (@863ob1ROHeJty6R) November 19, 2019

https://twitter.com/d8_vibe/status/1196851022402084865

من المؤكد أن لكل شخص حرية (الإعتقاد) لكم دينكم ولي دين



لكن المجاهرة بفساد الأخلاق ونشرها والتباهي بها تسمى (منكر)



فماهو واجب المسلم إذا رأى المنكر

وماهو واجبه إذا رأى المنكر قد تخطى من قام به

وأصبح إعلان ترويجي عابر للقارات ؟#سعودي_يجاهر_بالمعصيه

ريح ريح أنت

ولا تكن عونا له pic.twitter.com/HCHFzSZmTy — سفير / وشاعر (@aboaabd357) November 19, 2019

أجنبي يتجول ويصور في أحد الأسواق في الرياض ويلتقي بشاب سعودي جالس مع صديقته!! الذي يقول له بكل ارياحية أنا اجلس هنا مع صديقتي ونذهب إلي الفندق سويا ولن يوقفنا أحد!!

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اليست هذه مجاهرة بالمعصية!!

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صورة مع التحية ⁦@bip_ksa⁩ ⁦@MOISaudiArabia⁩

.#سعودي_يجاهر_بالمعصية pic.twitter.com/OXiKQ7mZVi — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) November 19, 2019

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وأبدى بعض المغرّدين حنينهم إلى أيّام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي غيّبها ولي العهد السعودي، مقابل اعطاء كال الصلاحيات لهيئة الترفيه لإفساد المجتمع بحفلات وفعاليات غلب عليها مشاهد مخلّة.

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