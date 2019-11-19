واقعة غريبة ولا تُصدّق في الأردن بعد الزوج الذي اقتلع عينيّ زوجته!!

روى رجل أردني كيف دأبت زوجته منذ أكثر من 20 سنة على إهانته وضربه بعنف، في قصّة غريبة على المجتمع الأردني.

وبحسب ما نشر موقع “رؤيا” المحليّ، فإنّ هذا الرجل وأشارت إليه بحرفي (ب.م) تقلد وظيفة جعلت له مكانا مميزا في مجتمعه وفرضت هيبته واحترامه على جميع سكان الحي وأقاربه، غير أنها لم تغير من طريقة زوجته في التعامل معه.

ويقول (ب.م) إنه لم يعتدي في يوم ما على زوجته ويحترمها في منزلها أمام اطفالها وأمام الجميع، ودائما ما يتذكر المناسبات الاجتماعية كيوم ميلادها أو ذكرى زواجهما ويقدم لها الهدايا، لكن ذلك لا يمنع زوجته من توجيه كلمات نابية له في كل موقف لا يعجبها وقد يتطور للضرب غير العنيف.

يتذكر (ب.م) أحد المواقف التي تعرض فيها لأذى شديد من قبل زوجته في عام عندما خسر مبلغ 10 الاف دينار وضعها في البورصات الوهمية، حيث يقول أنه تعرض للضرب والشتم، واجباره على المبيت أمام باب منزلهما وعدم السماح له بالدخول لمدة يوم كامل.

وأوضح أنه حاول الحديث مع أشقائها لحل الموضوع وانهاء هذه المشاكل من دون جدوى، مؤكدا أنه يرفض فكرة الطلاق حفاظا على أبنائه.

وتأتي هذه القصة الغريبة بعدما شهدت المملكة مؤخراً احداث عنف اسري مؤسفة وغير مسبوقة على المجتمع الاردني كان أبرزها قيام زوج باقتلاع عيني زوجته أمام اطفالهما في جرش.

اقرأ ايضاً: “كم مرة قلتلك ما بدي هذا الزفت اللي بتحطيلي اياه في الارجيلة؟”.. تفاصيل مروّعة عن مقتلع عيني زوجته بالأردن