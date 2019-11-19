جمال ريان يكشف عن مصالحة تمت بينه وبين تركي آل الشيخ بوساطة إماراتية.. وأمير سعودي يدخل على الخط
كشف الإعلامي والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، عن ما قال إنها مصالحة تمت بينه وبين كل من الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ المقرب من ابن سلمان بوساطة إماراتية.
وقال “ريان” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إنه قرر رفع البلوك عن عدد من الأمراء والمسؤولين بما فيهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد وتركي ال الشيخ بعد المصالحة التي تمت بينه وبينهم.
وتابع كاشفا عن وسيط الصلح:”والشكر موصول لصديق اعلامي إماراتي على جهوده التي قام بها للتوفيق بيني وبين الامير عبد الرحمن بن مساعد”
من جانبه رد الأمير السعودي على تغريدة ريان قائلا: “ليتك يتك تخبرني باسم الإعلامي الإماراتي الذي قام بالجهود التوفيقية بيننا لأشكره”
وتابع مهاجما ريان:”فمنذ أن حظرتني لم يهنأ لي بال ولم يغمض لي جفن والآن وقد أزلت الحظر عادت الى الحياة بهجتها.. أستاذ جمال أنت أقدم مذيعي الجزيرة وتطبعت بطبعها في الحيادية والصدق وعدم اختلاق الأكاذيب.. تغريدة جزيرية بامتياز”.
ليرد مذيع الجزيرة على عبدالرحمن بن مساعد مجددا: “إلى سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اشهد الله انني أقول الحقيقة وأنت تنكرها، ربما خوفًا من جهات عليا”
وأضاف:” افتح سعادتك الخاص وسوف أرسل إليك صورة عن الدليل واسم الإعلامي الذي توسط للتوفيق بيني وبينك، وسوف تتأكد من انني أقول الحقيقة، واذا ما بدك بسيطة برجع البلوك”.
وقال بن مساعد ردا على تغريدة مذيع الجزيرة: “لا الّا إعادة البلوك.. أنا حاليًا أتلقى التهاني والتبريكات من جميع معارفي على رفعك للحظر فلا تفسد فرحتي وفرحتهم.. وبالنسبة للدليل واسم الإعلامي فليتك يا أستاذ جمال ترسله هنا في العام حتى يشاركني الجميع فرحتي بذلك”.
وكان قد شهد تويتر أكثر من جدالا بين بن مساعد وريان في الفترة السابقة، بينما لم علق تركي آل الشيخ على المصالحة التي ذكرها جمال ريان.