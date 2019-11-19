جمال ريان يكشف عن مصالحة تمت بينه وبين تركي آل الشيخ بوساطة إماراتية.. وأمير سعودي يدخل على الخط

كشف الإعلامي والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، عن ما قال إنها مصالحة تمت بينه وبين كل من الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ المقرب من ابن سلمان بوساطة إماراتية.

وقال “ريان” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إنه قرر رفع البلوك عن عدد من الأمراء والمسؤولين بما فيهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد وتركي ال الشيخ بعد المصالحة التي تمت بينه وبينهم.

قررت رفع البلوك عن عدد من الأمراء والمسؤولين بما فيهم الامير عبد الرحمن بن مساعد ، وسعادة تركي ال الشيخ ،بعد المصالحة التي تمت بيني وبينهم ، والشكر موصول لصديق اعلامي إمارتي ،على جهوده التي قام بها للتوفيق بيني وبين الامير عبد الرحمن بن مساعد #الخليج #السعودية #الامارات #قطر pic.twitter.com/xGMB13FJEk — جمال ريان (@jamalrayyan) November 18, 2019

وتابع كاشفا عن وسيط الصلح:”والشكر موصول لصديق اعلامي إماراتي على جهوده التي قام بها للتوفيق بيني وبين الامير عبد الرحمن بن مساعد”

من جانبه رد الأمير السعودي على تغريدة ريان قائلا: “ليتك يتك تخبرني باسم الإعلامي الإماراتي الذي قام بالجهود التوفيقية بيننا لأشكره”

ليتك تخبرني بإسم الإعلامي الإماراتي الذي قام بالجهود التوفيقية بيننا لأشكره فمنذ أن حظرتني لم يهنأ لي بال ولم يغمض لي جفن والآن وقد أزلت الحظر عادت الى الحياة بهجتها.. أستاذ جمال أنت أقدم مذيعي الجزيرة وتطبعت بطبعها في الحيادية والصدق وعدم اختلاق الأكاذيب..تغريدة جزيرية بامتياز👍 https://t.co/fhDC8XOiuT — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 18, 2019

وتابع مهاجما ريان:”فمنذ أن حظرتني لم يهنأ لي بال ولم يغمض لي جفن والآن وقد أزلت الحظر عادت الى الحياة بهجتها.. أستاذ جمال أنت أقدم مذيعي الجزيرة وتطبعت بطبعها في الحيادية والصدق وعدم اختلاق الأكاذيب.. تغريدة جزيرية بامتياز”.

ليرد مذيع الجزيرة على عبدالرحمن بن مساعد مجددا: “إلى سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اشهد الله انني أقول الحقيقة وأنت تنكرها، ربما خوفًا من جهات عليا”

@abdulrahman إلى سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد ، اشهد الله انني أقول الحقيقة وأنت تنكرها ، ربما خوفًا من جهات عليا ،افتح سعادتك الخاص وسوف أرسل إليك صورة عن الدليل واسم الإعلامي الذي توسط للتوفيق بيني وبينك ، وسوف تتأكد من انني أقول الحقيقة ، واذا ما بدك بسيطة برجع البلوك https://t.co/tfjW7GyGAW — جمال ريان (@jamalrayyan) November 18, 2019

وأضاف:” افتح سعادتك الخاص وسوف أرسل إليك صورة عن الدليل واسم الإعلامي الذي توسط للتوفيق بيني وبينك، وسوف تتأكد من انني أقول الحقيقة، واذا ما بدك بسيطة برجع البلوك”.

وقال بن مساعد ردا على تغريدة مذيع الجزيرة: “لا الّا إعادة البلوك.. أنا حاليًا أتلقى التهاني والتبريكات من جميع معارفي على رفعك للحظر فلا تفسد فرحتي وفرحتهم.. وبالنسبة للدليل واسم الإعلامي فليتك يا أستاذ جمال ترسله هنا في العام حتى يشاركني الجميع فرحتي بذلك”.

لا الّا إعادة البلوك.. أنا حاليًا أتلقى التهاني والتبريكات من جميع معارفي على رفعك للحظر فلا تفسد فرحتي وفرحتهم .. وبالنسبة للدليل واسم الإعلامي فليتك يا أستاذ جمال ترسله هنا في العام حتى يشاركني الجميع فرحتي بذلك — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 18, 2019

وكان قد شهد تويتر أكثر من جدالا بين بن مساعد وريان في الفترة السابقة، بينما لم علق تركي آل الشيخ على المصالحة التي ذكرها جمال ريان.