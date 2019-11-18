“شاهد” عادل الكلباني يطبل لـ”ابن سلمان”: “النبي محمد” كان يستقبل المغنيات ويطلب منهن الغناء ويعدل لهن كلمات الأغاني

زعم الداعية السعودي، عادل الكلباني، أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان يستقبل المغنيات ويطلب منهن الغناء ويعدل لهن كلمات الأغنية.

واستعان الكلباني في مقابلة رصدتها “وطن”، بحديث رواه البخاري..” باب سنة العيدين لأهل الاسلام”، ثم ذكر حديث عايشة رضي الله عنها بقولها ” الجاريتين اللتين كانتا تغنيان”.

وأضاف :” إن النبي رأى امرأة فقال لعائشة، اتعرفين من هذه “قينه بني فلان” ويقصد هنا-كما قال الكلباني- أنها مطربة او فنانة فقال لها اتحبين أن تغني فقالت نعم، فاعطاها طبقاً وقد غنت له”.

وتابع الكلباني راوياً الاحداث التاريخية بقوله :” جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هناك امرأة تغني وتقول ” وفينا نبي يعلم ما في غدٍ”، فرد عليها وقال لا تقولي هكذا فقولي :” أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم”.

السعودي عادل الكلباني يقول بأن "النبي محمد" كان يستقبل المغنيات و يطلب منهم الغناء و يعدل لهم كلمات الأغنية #السعودية #الرياض



ما تعليقك ؟ pic.twitter.com/4n2mArKwKG — تلسكوب نيوز (@TNNArabic) November 18, 2019

ولخص الاحداث في تبرير لما يجري الان من انفتاح في السعودية على يد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعدما كان محرماً من قبل شيوخ الوهابية، قائلاً ( الشاهد أن في زمن النبي انه كان هناك “غنى” وهناك بعض أدوات المعازف مثل العود وكان عبدالله بن جعفر يضرب العود ويعلم المسلمين).

وكان الكلباني قد أباح سابقاً الرقص والغناء في السعودية قائلاً انه :” لا وجود لدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحرم الغناء والمعازف”.

واثارت تصريحات الكلباني موجة جدل واسعة في الشارع السعودي، في محاولة منه للتطبيل للنظام الحاكم بعد موجة الانفتاح التي قادها تركي آل الشيخ في بلاد الحرمين.

جميل جدا …عشرات السنين وأنتم تحرّمون الغناء والمعازف …لماذا [التحليل] الان …؟؟؟؟؟؟؟؟ — 7usam-Husam-حسام (@7usamHusam) November 18, 2019

بلش الترقيع 😁 — حبق ومنثور 🌸 (@p852aIVjrrXC4dy) November 18, 2019

ذقون لا خدمت الدين ولا نفعت الحلاقين — Eng. Hussam Eldin Ahmed (@HussamEldinAhm2) November 18, 2019

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من كذب علي فل يتبوا مقعده من النار او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم — الحرية المطلوبة (@Alhilalsami) November 18, 2019