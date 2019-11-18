“اغتيال سلطان بن زايد” يُشعل تويتر .. هل أقدم محمد بن زايد على تصفية شقيقه؟؟
ضجّ موقع “تويتر” بهاشتاغ “#اغتيال_سلطان_بن_زايد” بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” وفاة شقيق رئيس الدولة المغيب سلطان بن زايد .
ورآى مغرّدون أن هناك “صراعاً صامتاً لكنه مرير في دولة الامارات، عنوانه الرئيسي الاستحواذ المطلق على السلطة وبطله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الساعي إلى الاستيلاء على كل شيء”.
ودلّلوا على رأيهم بقولهم إن محمد بن زايد قام بـ”إنقلاب ناعم” على خليفة بن زايد، والآن اقدم على اغتيال سلطان بن زايد ليضاف إلى تاريخهم الحافل بالإغتيالات.كما قالوا
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وأجمع مغرّدون على أن ولي عهد أبوظبي قام بتصفية شقيقه سلطان بن زايد.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” مساء الإثنين، بوفاة شقيق رئيس الدولة “المغيّب” منذ سنوات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وذكرت الوكالة في خبرها أنّ “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ينعى .. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم”.
واعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.
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