“اغتيال سلطان بن زايد” يُشعل تويتر .. هل أقدم محمد بن زايد على تصفية شقيقه؟؟

ضجّ موقع “تويتر” بهاشتاغ “#اغتيال_سلطان_بن_زايد” بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” وفاة شقيق رئيس الدولة المغيب سلطان بن زايد .

ورآى مغرّدون أن هناك “صراعاً صامتاً لكنه مرير في دولة الامارات، عنوانه الرئيسي الاستحواذ المطلق على السلطة وبطله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الساعي إلى الاستيلاء على كل شيء”.

ودلّلوا على رأيهم بقولهم إن محمد بن زايد قام بـ”إنقلاب ناعم” على خليفة بن زايد، والآن اقدم على اغتيال سلطان بن زايد ليضاف إلى تاريخهم الحافل بالإغتيالات.كما قالوا

اقرأ ايضاً: رئيس الإمارات المُغيّب يُعلن وفاة شقيقه! .. ومغرّد قطري شهير توقع الوفاة قبل شهر لهذا السبب

وأجمع مغرّدون على أن ولي عهد أبوظبي قام بتصفية شقيقه سلطان بن زايد.

يدور صراع صامت لكنه مرير في دولة #الامارات عنوانه الرئيسي الاستحواذ المطلق على السلطة وبطله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الساعي إلى الاستيلاء على كل شيء

وقد قام بإنقلاب ناعم على خليفة بن زايد والآن اقدم على #اغتيال_سلطان_بن_زايد ليضاف إلي تاريخهم الحافل بالإغتيالات pic.twitter.com/KhIIOGGHmm — نواف الدهمي🇾🇪❤🇶🇦 (@NawafDahmi) November 18, 2019

#اغتيال_سلطان_بن_زايد

دولة ماضيها كله في القتل والاغتيال والتجسس والتصفيات والاستعانة بمرتزقة وحكام كلهم قتلة كلا يقتل اباه أو أخاه ،

دولة تأسست على الغدر والخيانة والمكيدة حتىى راحت توزع للعالم جرائمها ودسائسها وستنقلب الخيبات على إماراتهم قريبا ،لن ينجو بأفعالهم — سمير ابراهيم (@WFi1JQXWcKmVxZZ) November 18, 2019

تخلص #محمد_بن_زايد من اخيه #سلطان_بن_زايد_في_ذمة_الله دليل حاله الاأمان التي يعيشها، فلم يعد يأمن احد، وكيف يأمن وقد نزع الأمن من قلوب المؤمنين الامنين في منازلهم.#اغتيال_سلطان_بن_زايد — Ahmed AL-Raimi (@ahmedalraimi8) November 18, 2019

#اغتيال_سلطان_بن_زايد

دولة ماضيها كله في القتل والاغتيال والتجسس والتصفيات والاستعانة بمرتزقة وحكام كلهم قتلة كلا يقتل اباه أو أخاه ،

دولة تأسست على الغدر والخيانة والمكيدة حتىى راحت توزع للعالم جرائمها ودسائسها وستنقلب الخيبات على إماراتهم قريبا ،لن ينجو بأفعالهم — الصحفي / أنيس منصور (@ANESmanso1) November 18, 2019

#اغتيال_سلطان_بن_زايد

تم عزله من منصبه ثم أعلنوا ولايته قبل أيام ثم خلافات وصراعات قادها محمد بن زايد والتخلص منه ولكل يعلم ان تاريخ شيطان العرب ومسيرة حافلة بأشكال وألوان من التصفيات #سلطان_بن_زايد — الصحفي / أنيس منصور (@ANESmanso1) November 18, 2019

محمد بن زايد تايخ من الغدر والخيانة في الصديق قبل العدوا وفي القريب قبل البعيد حتى ان دنائتة وصلت الى اغتيال اخية

هل هذا من بني البشر ام انة من الاسماك الكبير ياكل الصغير من اي جنس انت حتى تقتل اخوك وعلى ماذا ؟

محمد بن زايد اجرام الى ابعد الحدود .#اغتيال_سلطان_بن_زايد pic.twitter.com/aj8tgr0IzN — شموخ اليمني (@sshomok2) November 18, 2019

#اغتيال_سلطان_بن_زايد

لضمان عدم تداول الحكم بين قادة الامارات تم اغتيال وتصفية عدد من اولاد الامارات أخرهم نجل حاكم الشارقه الذي مات قبل أشهر بحقنة مخدرات زائده بينما تم نال حاكم دبي نصيب الاسد من أختراق بن زايد لأسرته وأخرها طلب الطلاق من الاميره هياء وهروب بناته شمس لطيفه — الدكتور عبدالله الكثيري (@rai9_kat) November 18, 2019

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” مساء الإثنين، بوفاة شقيق رئيس الدولة “المغيّب” منذ سنوات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكرت الوكالة في خبرها أنّ “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ينعى .. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم”.

واعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8