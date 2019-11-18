اغتيال سلطان بن زايد يُشعل تويتر واتهامات لشقيقه محمد بتصفيته
اغتيال سلطان بن زايد يُشعل تويتر واتهامات لشقيقه محمد بتصفيته
الهدهد

“اغتيال سلطان بن زايد” يُشعل تويتر .. هل أقدم محمد بن زايد على تصفية شقيقه؟؟

كتب خاص "وطن"
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ضجّ موقع “تويتر” بهاشتاغ “#اغتيال_سلطان_بن_زايد” بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” وفاة شقيق رئيس الدولة المغيب .

ورآى مغرّدون أن هناك “صراعاً صامتاً لكنه مرير في دولة ، عنوانه الرئيسي الاستحواذ المطلق على السلطة وبطله ولي عهد الساعي إلى الاستيلاء على كل شيء”.

ودلّلوا على رأيهم بقولهم إن محمد بن زايد قام بـ”إنقلاب ناعم” على ، والآن اقدم على اغتيال سلطان بن زايد ليضاف إلى تاريخهم الحافل بالإغتيالات.كما قالوا

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وأجمع مغرّدون على أن ولي عهد أبوظبي قام بتصفية شقيقه سلطان بن زايد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” مساء الإثنين، بوفاة شقيق رئيس الدولة “المغيّب” منذ سنوات آل نهيان.

وذكرت الوكالة في خبرها أنّ “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ينعى .. أخاه المغفور له سمو آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم”.

واعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

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