هذه هي أخلاق الكبار.. أمير قطر تميم بن حمد ورغم الجراح أول زعيم عربي قدم تعازيه بوفاة سلطان بن زايد
بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوفاة شقيقه الشيخ سلمان بن زايد ممثل رئيس الدولة. كما يسمى.
وجاء في نص الرسالة التي نشرها الديوان الاميري حسب ما تابعت “وطن”، ( بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوفاة المغفور له إن شاء الله سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة”.
ونشرت وكالة الانباء الإماراتية “وام” برقية التعزية التي قدمها رئيس الإمارات المغيب منذ سنوات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وذكرت الوكالة في خبرها أنّ “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ينعى .. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم”.
واعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.
ورغم قيادة الإمارات إلى جانب السعودية، الحصار على قطر، الا أن الشيخ تميم بادر إلى التعزية وهو الامر الذي يعكس أخلاق الكبار في الخليج.
ولاقت برقية التعزية التي أرسلها الشيخ تميم بن حمد إلى رئيس الإمارات خليفة بن زايد، تفاعلاً قوياً من المغردين الذين شركوا تواضعه رغم حصار الامارات لدولتهم ومشاركتها في كل المؤامرات التي تحاك ضدها.
وسادت في الفترة الأخيرة، أنباء عن مصالحة خليجية تقودها الكويت إلى جانب سلطنة عمان، من أجل لم شمل البيت الخليجي في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.