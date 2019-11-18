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هذه هي أخلاق الكبار.. أمير قطر تميم بن حمد ورغم الجراح أول زعيم عربي قدم تعازيه بوفاة سلطان بن زايد

كتب خاص "وطن"
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بعث ، آل ثاني، برقية تعزية إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوفاة شقيقه الشيخ سلمان بن زايد ممثل رئيس الدولة. كما يسمى.

وجاء في نص الرسالة التي نشرها الديوان الاميري حسب ما تابعت “وطن”، ( بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوفاة المغفور له إن شاء الله سمو الشيخ ممثل صاحب السمو رئيس الدولة”.

ونشرت وكالة الانباء الإماراتية “وام” برقية التعزية التي قدمها رئيس الإمارات المغيب منذ سنوات آل نهيان.

وذكرت الوكالة في خبرها أنّ “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ينعى .. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم”.

واعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ورغم قيادة الإمارات إلى جانب ، الحصار على ، الا أن الشيخ تميم بادر إلى التعزية وهو الامر الذي يعكس أخلاق الكبار في الخليج.

ولاقت برقية التعزية التي أرسلها الشيخ تميم بن حمد إلى رئيس الإمارات خليفة بن زايد، تفاعلاً قوياً من المغردين الذين شركوا تواضعه رغم حصار الامارات لدولتهم ومشاركتها في كل المؤامرات التي تحاك ضدها.

وسادت في الفترة الأخيرة، أنباء عن مصالحة خليجية تقودها إلى جانب ، من أجل لم شمل البيت الخليجي في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

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