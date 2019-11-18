هذه هي أخلاق الكبار.. أمير قطر تميم بن حمد ورغم الجراح أول زعيم عربي قدم تعازيه بوفاة سلطان بن زايد

بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوفاة شقيقه الشيخ سلمان بن زايد ممثل رئيس الدولة. كما يسمى.

وجاء في نص الرسالة التي نشرها الديوان الاميري حسب ما تابعت “وطن”، ( بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوفاة المغفور له إن شاء الله سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة”.

سمو الامير تميم بن حمد يعزي رئيس دولة الامارات الشقيقة في وفاة المغفور له ان شاءالله سلطان بن زايد آل نهيان . pic.twitter.com/vhOKK35h0o — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 18, 2019

ونشرت وكالة الانباء الإماراتية “وام” برقية التعزية التي قدمها رئيس الإمارات المغيب منذ سنوات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكرت الوكالة في خبرها أنّ “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ينعى .. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم”.

واعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ورغم قيادة الإمارات إلى جانب السعودية، الحصار على قطر، الا أن الشيخ تميم بادر إلى التعزية وهو الامر الذي يعكس أخلاق الكبار في الخليج.

ولاقت برقية التعزية التي أرسلها الشيخ تميم بن حمد إلى رئيس الإمارات خليفة بن زايد، تفاعلاً قوياً من المغردين الذين شركوا تواضعه رغم حصار الامارات لدولتهم ومشاركتها في كل المؤامرات التي تحاك ضدها.

الله يرحمه ويغفرله .. مب غريبة على بوحمد الأخلاق العالية ويلومونا بحبه صغير وكبير — NoorQat (@NoorQat) November 18, 2019

ماشاءالله اخلاق ورقي ربي يحفظه ويسعده وين مايكون صج صج اعجزهم الشيخ تميم بن حمد دام قطر اصيل اسد الخليج 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦💕 — Mbj64 (@Mbj641) November 18, 2019

أخلاق صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى مصدر ألهام الشعب القطري ، مهما نختلف تظل سمو الأخلاق والفضيلة عنوان صاحب السمو تميم المجد — احمد حسين الكبيسي (@ahk4777) November 18, 2019

اميرنا اتعبهم بأخلاقه .. بو حمد قمة في الرقي ولا حد يسوي مثله — نوف بنت ناصر آل ثاني (@Mi_Amore_Qtr) November 18, 2019

تصرف جميل ويشكر عليه ولو كان العكس ومن قام بأرسال البرقيه الملك سلمان او رئيس الامارات لتغيير كلام القطريين وقالوا انهم يتوددون من اجل عودة العلاقات وغيرها صح 😉 — Fahadalluhadan (@fahadalluhadn) November 18, 2019

وسادت في الفترة الأخيرة، أنباء عن مصالحة خليجية تقودها الكويت إلى جانب سلطنة عمان، من أجل لم شمل البيت الخليجي في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.