“شاهد” ما حذر منه العقلاء وخافوا الوصول له بعد 10 سنوات وصلت إليه السعودية في 10 أشهر بفضل تركي آل الشيخ

تداول ناشطون بمواقع التواصل في السعودية مقطعا مصورا وصفوه بالصادم لحفل مختلط في المملكة، ظهر به مشاهد لم تكن تخطر على بال السعوديين يوما ما فضلا عن حدوثها فعليا على أرض المملكة.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع شباب وفتيات يتراقصون جنبا إلى جنب على أنغام موسيقى البوب الغربية، في مشهد أزعج العديد من السعوديين الذين عبروا عن رفضهم لسياسة ابن سلمان الهادفة لطمس هوية الدولة الدينية بزعم التحرر والانفتاح.

ما حذر منه العقلاء وخافوا أن نصل إليه بعد عشر سنوات..

وصلنا إليه في عشرة أشهر منذ تولي #تركي_آل_الشيخ رئاسة هيئة الترفيه بفعل الصدمات الاخلاقية المتتابعة التي يتلقاها الشعب في قيمه.

الفيديو مغطى لاحتوائه مشاهد "صادمة" #هيئة_الترفيه باب شر وفساد عظيم يدمر مجتمعنا وقيمنا وأخلاقنا pic.twitter.com/0nJhzyekXU — التفريط (@TAFRIT_KSA) November 16, 2019

وأكد آخرون أن ما حذر منه العقلاء في المملكة وخافوا أن تصل إليه السعودية بعد عشر سنوات، حدث في عشرة أشهر منذ تولي تركي آل الشيخ رئاسة هيئة الترفيه بفعل الصدمات الاخلاقية المتتابعة التي يتلقاها الشعب في قيمه.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.