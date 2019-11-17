عُمانيون يلقنون “ذو الوجهين” حمد المزروعي درساً قاسياً.. ينفث سمومه ضد السلطنة ثم يوجه التهنئة للسلطان قابوس
شن عُمانيون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، بعد نشره تغريدة هنأ فيها السلطان قابوس بيوم السلطنة الوطني.
ونشر “المزروعي” الذي ينفس سمومه ضد السلطنة ليل نهار صورة السلطان قابوس في تغريدة على حسابه بتويتر، ودون ما نصه:”كل عام وعمان بخير كل عام وسلطانها قابوس بخير نبارك لاشقائنا في عمان عيدهم الوطني في نوفمبر المجيد”
التغريدة التي عرضته لهجوم عنيف من قبل العُمانيين، الذين استنكروا تحريضه على السلطنة خلال الفترة الماضية وشيطنتها ومحاولة ضرب السياحة فيها بنشر الأكاذيب وبعد هذا كله يهنئ العُمانيين وسلطانهم بعيدهم الوطني وكأن شيئا لم يكن.
بينما أشار مغرد آخر إلى أن عيال زايد ربما يريدون سبق المملكة بتحسين العلاقات مع دول الجوار بعد أنباء المصالحة الخليجية.
وهاجمه آخر:”مانريد منك نهنئه وانت ليل نهار تفتن على عمان”
يشار إلى أن حساب “الشاهين” العُماني الشهير سبق أن شن، هجوما عنيفا على كتائب الذباب الإلكتروني في الإمارات، وكشف عن حسابات وهمية يديرها المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي في الخفاء للإساءة للسلطنة.
ونشر “الشاهين” في تغريدة له على حسابه بتويتر صورة تثبت وقوف “المزروعي” المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وراء حساب بمعرف كويتي يحمل اسم “أمل بنت جاسم” ويتخصص في التطاول والإساءة لعُمان.
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ويتعمد المغرد البذيء حمد المزروعي نشر الافتراءات والأكاذيب ضد سلطنة لشيطنتها، بسبب موقف السلطنة من الأزمة الخليجية واختيارها جانب الحياد وهو ما أغضب “مبز ومبس”
وكان آخر ما نشره المزروعي للإساءة للسلطنة هو نشر إشاعة وإدعائه انتشار الحمى القلاعية بصلالة لضرب موسم السياحة هناك.
كما يعيد المزورعي إعادة نشر أي تغريدات مسيئة للسلطنة أو تشمل أخبار سلبية عنها على حسابه بتويتر، فضلا عن الحسابات الوهمية التي يديرها للطعن في القيادة العُمانية ونشر الأكاذيب.
ولا يخفى على المتابعين قضية خلية التجسس الإماراتية التي تم ضبطها في السلطنة وكانت تسعى للتحريض على قلب نظام الحكم.