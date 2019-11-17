عُمانيون يلقنون “ذو الوجهين” حمد المزروعي درساً قاسياً.. ينفث سمومه ضد السلطنة ثم يوجه التهنئة للسلطان قابوس

شن عُمانيون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، بعد نشره تغريدة هنأ فيها السلطان قابوس بيوم السلطنة الوطني.

ونشر “المزروعي” الذي ينفس سمومه ضد السلطنة ليل نهار صورة السلطان قابوس في تغريدة على حسابه بتويتر، ودون ما نصه:”كل عام وعمان بخير كل عام وسلطانها قابوس بخير نبارك لاشقائنا في عمان عيدهم الوطني في نوفمبر المجيد”

كل عام وعمان بخير كل عام وسلطانها قابوس بخير نبارك لاشقائنا في عمان عيدهم الوطني في نوفمبر المجيد … #العيد_الوطني_ال49_المجيد pic.twitter.com/I4mOknI6Tg — حمد المزروعي (@uae_3G) November 17, 2019

التغريدة التي عرضته لهجوم عنيف من قبل العُمانيين، الذين استنكروا تحريضه على السلطنة خلال الفترة الماضية وشيطنتها ومحاولة ضرب السياحة فيها بنشر الأكاذيب وبعد هذا كله يهنئ العُمانيين وسلطانهم بعيدهم الوطني وكأن شيئا لم يكن.

من وين طالعة الشمس اليوم !!!!



حد يفهمني !!!!! — Marei AL.wahiby (@WahibyAl) November 17, 2019

أبغض و أمحق من يهني السلطنة .. امف عليك — حفــيد الســلاطين 🇴🇲❤️ (@oman_is_first) November 17, 2019

مافيه جواسيس. جدد — غزاااالان SAL33M. (@MSal33) November 17, 2019

بينما أشار مغرد آخر إلى أن عيال زايد ربما يريدون سبق المملكة بتحسين العلاقات مع دول الجوار بعد أنباء المصالحة الخليجية.

تبغون تسبقون المملكة بتحسين العلاقات.. صحيح يوم سموكم عيال المعلايا..! — someone_2216 (@2216Someone) November 17, 2019

وهاجمه آخر:”مانريد منك نهنئه وانت ليل نهار تفتن على عمان”

مانريد منك نهنئه ونتا ليل نهار تفتن على عمان — عدنان الجهوري . (@adnanoman123) November 17, 2019

يشار إلى أن حساب “الشاهين” العُماني الشهير سبق أن شن، هجوما عنيفا على كتائب الذباب الإلكتروني في الإمارات، وكشف عن حسابات وهمية يديرها المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي في الخفاء للإساءة للسلطنة.

ونشر “الشاهين” في تغريدة له على حسابه بتويتر صورة تثبت وقوف “المزروعي” المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وراء حساب بمعرف كويتي يحمل اسم “أمل بنت جاسم” ويتخصص في التطاول والإساءة لعُمان.

أقرأ أيضاً: “المزروعي” يختبئ خلف حساب باسم بنت في “تويتر” للإساءة لسلطنة عمان .. هكذا فضحه مغرّدون

ويتعمد المغرد البذيء حمد المزروعي نشر الافتراءات والأكاذيب ضد سلطنة لشيطنتها، بسبب موقف السلطنة من الأزمة الخليجية واختيارها جانب الحياد وهو ما أغضب “مبز ومبس”

وكان آخر ما نشره المزروعي للإساءة للسلطنة هو نشر إشاعة وإدعائه انتشار الحمى القلاعية بصلالة لضرب موسم السياحة هناك.

كما يعيد المزورعي إعادة نشر أي تغريدات مسيئة للسلطنة أو تشمل أخبار سلبية عنها على حسابه بتويتر، فضلا عن الحسابات الوهمية التي يديرها للطعن في القيادة العُمانية ونشر الأكاذيب.

ولا يخفى على المتابعين قضية خلية التجسس الإماراتية التي تم ضبطها في السلطنة وكانت تسعى للتحريض على قلب نظام الحكم.