رواية الـ 8 آلاف فقير في الأردن تثير غضباً واسعاً في الشارع وصحفي أردني يتكفل بهم إن صحت رواية المسؤول البارز!

أثار تصريح رسمي منسوب لمدير عام دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، قاسم الزعبي، ان اعداد الفقراء في المملكة لا يتخطى الـ 8 آلاف مواطن، جدلاً واسعاً، لبعد الرواية عن الواقع وتناقضها مع تصريحات رسمية منسوبة مؤخراً لرئيس الوزراء د. عمر الرزاز.

وشكك ناشطون وإعلاميون في رواية الزعبي الزاعمة ان نسب الفقر في البلاد من اقل النسب على مستوى العالم، بوصفها استخفاف في عقول الشارع والمتلقي الأردني، إلى جانب تضاربها من تصريحات حكومية أقرت ان نسبة الفقر الأردنيين ” المطلق ” تقدر 15.7 % بحسب أخر إحصائية رسمية أقرت عام 2017.

وتراجع الزعبي لاحقاً بشأن إحصائية الفقراء الـ 8 آلاف، مبرراً المقصود ضمن قائمة والتصنيفات الحكومية ” الفقر المدقع “، بوصفهم فقراء لا يجدون قوت يومهم وابسط المقومات الحياة الآدمية اليومية، اما الفقر المطلق يطال نحو مليون مواطن أردني بنسبة 15.7 من السكان.

وكان تقرير أممي صدر مؤخراً عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو ” ، ارتفعت نسبة انتشار النقص التغذوي بين مجموع السكان في الأردن لتصل إلى 12.2% ، ما بين العامين ” 2016 – 2018 ” اي نحو 1.2 مليون نسمة ، مقارنة مع 6.6% خلال العامين 2004 – 2006 “.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة وفي كتاب ” الأردن بالأرقام عام 2018 ” ، أقرت ان نسبة الفقر خلال عام 2017 بلغت 15.7% من الأفراد ، فيما بلغت فجوة الفقر 3.5%، وشدة الفقر 1.2%.

وتقصد بوصف فجوة الفقر وفق الرواية الرسمية، حجم الفجوة النقدية الإجمالية اللازمة لرفع إنفاق الفقراء إلى مستوى خط الفقر، أي يصبحوا غير فقراء ، أما شدة الفقر فهي مقياس نسبي يعطي صورة عن مدى التفاوت في درجات الفقر بين الفقراء أنفسهم ، فكلما ارتفعت قيمة المؤشر دل ذلك على درجة أكبر من التفاوت.

وتعرف دائرة الإحصاءات العامة “الفقر المطلق” على أنه حالة من حالات الفقر التي لا يستطيع الإنسان معها الحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية الغذائية ، وغير الغذائية معا، بينما تصف الأمم المتحدة الفقر المطلق بأنه ” نقص في الدخل وفي النفاذ إلى الخدمات الأساسية”.

وعلق الزميل الصحافي يوسف الطورة ” تندراً ” على صفحته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك ” ان صحت رواية الـ 8000 فقير في الأردن ، أعلن تكفلي فيهم ونشلهم من الفقر “.