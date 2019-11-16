فتاة ترمي ملابسها الداخلية على الفنان روس في موسم الرياض
فتاة ترمي ملابسها الداخلية على الفنان روس في موسم الرياض
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“ماتَ الحياء واندثرت الأخلاق!”.. فتاة ترمي ملابسها الداخلية على مغنٍ أمريكي بحفل في موسم الرياض!

كتب خاص "وطن"
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أشعلت فتاة غضباً واسعاً بعد رمي “ملابسها الداخلية” نحو مغني الراب الأمريكي “روس” الجمعة خلال حفلٍ كان يُحييه أمام حشدٍ كبير ضمن فعاليات الذي تقوم عليه هيئة الترفيه برئاسة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

وعبّر مغرّدون سعوديون عن سخطهم مما وصلت إليه في ظلّ حُكم ، ومظاهر الإنفتاح غير الأخلاقي التي غَزَت المملكة منذ أن منح هيئة الترفيه كامل الصلاحيات لإفساد المجتمع السعودي، وفي المقابل عَمَدَ إلى تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي بات السعوديون يترحمون على أيامها.

واستنكر المغرّدون قيام “بن سلمان” باعتقال مئات الدعاة والمصلحين لتمرير ما وصفوه بـمشاهد “السخف والوقاحة”.

وأعاد حساب “” المعني بمتابعة شؤون المعتقلين في سجون نشر قصيدة الشاعر حمود بن قاسي السبيعي التي اعتقل بسببها وفيها يقول لتركي آل الشيخ: “ترفيهك خلا الناس منا يسخرون”.

وتشهد فعاليات هيئة الترفيه التي تُنظم في مختلف مدن المملكة، مشاهد التعري والرقص والغناء في البلاد المحافظة طيلة العقود الماضية.

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