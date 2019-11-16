“ماتَ الحياء واندثرت الأخلاق!”.. فتاة ترمي ملابسها الداخلية على مغنٍ أمريكي بحفل في موسم الرياض!

أشعلت فتاة غضباً واسعاً بعد رمي “ملابسها الداخلية” نحو مغني الراب الأمريكي “روس” الجمعة خلال حفلٍ كان يُحييه أمام حشدٍ كبير ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تقوم عليه هيئة الترفيه برئاسة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

فتاة ترمي "ملابسها الداخلية" على مغني خلال حفل أقامته هيئة الترفيه بالرياض !!!! هل هذا هو "التطوّر" و "الإنفتاح" الذي يريده ابن سلمان ؟!#سنتيانه_موسم_الرياضpic.twitter.com/dqfQgsiOpz — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 16, 2019

وعبّر مغرّدون سعوديون عن سخطهم مما وصلت إليه السعودية في ظلّ حُكم محمد بن سلمان، ومظاهر الإنفتاح غير الأخلاقي التي غَزَت المملكة منذ أن منح هيئة الترفيه كامل الصلاحيات لإفساد المجتمع السعودي، وفي المقابل عَمَدَ إلى تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي بات السعوديون يترحمون على أيامها.

واستنكر المغرّدون قيام “بن سلمان” باعتقال مئات الدعاة والمصلحين لتمرير ما وصفوه بـمشاهد “السخف والوقاحة”.

الشيخ طربوق الثامن عشر راعي المسواك والكرش الضخم يفتي :

لا حرج ان ترمي #سنتيانه_موسم_الرياض على ضيف فهذا من الكرم الأصيل يا أعداء السعادة الإنسانية

ايها الغلاة المتطرفون



Saudi Arabia ……. I Love You



هكذا يقول المطرب وهو يحمل #الستيانة بيده ! pic.twitter.com/tzkLDG4mcH — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) November 16, 2019

حادثة #سنتيانه_موسم_الرياض ليست عبثية، فقد سبقتها حوادث أخرى لا تقلّ وقاحةً عنها، والهدف واضح جداً، وهو (تمييع المجتمع وتطبيعه على هذه الأمور التي تمس بهوية البلد المحافظة، وتسيء لعادات الناس وتقاليدهم). الذي يتابع هيئة الترفيه يتأكد بأنها تخوض حرباً شرسة لكسر الثوابت، وهدم القيم — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 16, 2019

#سنتيانه_موسم_الرياض



ماعاد فيه غيره ولا عار ولا رجوله

هولاء يطلق عليهم ذكور وليسو رجال

اكرم الله الرجال من هذه العينات الرخيصه

مافيه واحد فيهم فيه خير وغيره وشهامه ورجوله !!؟ يعني حصل قدام عينهم وبمكان عام ماتحركت فيهم النخوه والغيره ؟ حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/XD5kgMmRmx — Amal 🇸🇦 (@_ixz0) November 16, 2019

حادثة #سنتيانه_موسم_الرياض وغيرها الكثير من الحوادث تؤكد بأن الموضوع لم يعُد تصرفاً فردياً أو طائشاً يقوم به أحد المخمورين أو المتعاطين ممن يحضر هذه الحفلات، بل هو موضوع مُنظم يُراد منه تطبيع المجتمع على مثل هكذا أمور، تحضيراً لما هو أكبر من ذلك.pic.twitter.com/KpfCJSUqvL — نحو الحرية (@hureyaksa) November 16, 2019

وأعاد حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة شؤون المعتقلين في سجون نشر قصيدة الشاعر حمود بن قاسي السبيعي التي اعتقل بسببها وفيها يقول لتركي آل الشيخ: “ترفيهك خلا الناس منا يسخرون”.

بانتشار وسم #سنتيانه_موسم_الرياض لا نجد أمامنا إلا أن نعيد نشر قصيدة #الشاعر_حمود_بن_قاسي_السبيعي التي اعتقل بسببها وفيها يقول لـ تركي آل الشيخ :

"ترفيهك خلا الناس منا يسخرون"

الحرية لكل صاحب كلمة حرة. pic.twitter.com/5TBL1c3C5S — معتقلي الرأي (@m3takl) November 16, 2019

وتشهد فعاليات هيئة الترفيه التي تُنظم في مختلف مدن المملكة، مشاهد التعري والرقص والغناء في البلاد المحافظة طيلة العقود الماضية.

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