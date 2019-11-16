هل رفع ابن سلمان الإقامة الجبرية عنه؟.. “شاهد” ظهور جديد للأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يدعو الله في الصحراء

تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر” صورا جديدة للأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد في أحدث ظهور له، حيث كان في زيارة رحلة برية خاصة.
وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع الأمير السعودي وهو جالساً على الأرض.
بينما ظهر في صورة أخرى مع أحد مرافقيه، وصورة وهو يرفع يديه بالدعاء لله.
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يشار إلى أن الأسابيع الماضية، شهدت ظهورا متكررا للأمير عبد العزيز بن فهد، بعد تردد أنباء عن رفع محمد بن سلمان، الإقامة الجبرية عنه.