هل رفع ابن سلمان الإقامة الجبرية عنه؟.. “شاهد” ظهور جديد للأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يدعو الله في الصحراء

تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر” صورا جديدة للأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد في أحدث ظهور له، حيث كان في زيارة رحلة برية خاصة.

وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع الأمير السعودي وهو جالساً على الأرض.

صور جديدة للأمير عبد العزيز بن فهد في البر pic.twitter.com/G8khKaAJqr — وكالة الأنباء السياحية (@tna_media24) November 16, 2019

بينما ظهر في صورة أخرى مع أحد مرافقيه، وصورة وهو يرفع يديه بالدعاء لله.

#عبدالعزيز_بن_فهد

تقبل الله منك صلاتك ودعاءك وحفظك الله من مكر الماكرين وأذية الحاسدين 💚🇸🇦 pic.twitter.com/inMCiQ0WHf — B.M🇸🇦(بنت وطني) (@2006Z1z) November 16, 2019

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يشار إلى أن الأسابيع الماضية، شهدت ظهورا متكررا للأمير عبد العزيز بن فهد، بعد تردد أنباء عن رفع محمد بن سلمان، الإقامة الجبرية عنه.