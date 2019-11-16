“شاهد” اعتصام في الأردن تضامنا مع “فاطمة” التي اقتلع زوجها عينيها لمجرد أنه غاضب في جريمة بشعة هزت البلاد

تداول ناشطون بمواقع التواصل في الأردن مقطعا مصورا لاعتصام مواطنين في العاصمة عمّان اليوم، رفضا للعنف الأسري وتضامنا مع المواطنة الأردنية فاطمة التي اقتلع زوجها عينيها في جريمة بشعة هزت البلاد.

وبحسب الفيديو ردد المتظاهرون: “طفح الكيل وطفح الكل.. لعيونك يا فاطمة .. لا للعنف الأسري لا.. بدنا حماية كاملة”.

وفاطمة التي يهتف المحتجون باسمها هي “فاطمة أبو عكليك” (37 عاما) من مدينة جرش، التي اقتلع زوجها عينيها قبيل أيام بسبب غضبه منها. وفاطمة لا تزال في المشفى بعد أن خسرت نظرها تماما بينما أوقف زوجها في السجن.

وقالت فاطمة لصحفيين محليين إنها كانت قد تعرضت دائما لمسبّات وللضرب والإهانة وكثيرا ما كانت تحتمي ببيت أهلها.

كما رفعت على زوجها دعوى نفقة لأنه كان قد رهن راتبه لسداد قروض مالية، لكنها لم تستطع دفع رسوم قضية الطلاق فتنازلت عنها.

وكانت الجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قد دعت إلى الوقفة التي أسمتها “طفح الكيل”.