أكاديمي أردني: النظام الإيراني سيسقط خلال أسابيع.. الإيرانيون خرجوا إلى الشوارع ولن يعودوا

قال السياسي والأكاديمي الأردني المعروف الدكتور نصير العمري، إن النظام الإيراني لن يصمد أمام هذه الاحتجاجات العنيفة والغير مسبوقة إذا استمر التصعيد على هذه الوتيرة.

اذا استمرت وتيرة التصعيد في ايران على هذه الوتيرة فسوف يسقط النظام خلال أسابيع. — د. نصير العمري (@dr_naseer) November 16, 2019

وأشار “العمري” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إلى أن حرق تمثال الخميني وصور الخامئني، أشعلت الثورة ضد النظام وأطلقت صيحات باسقاط الدكتاتور الخامئني.. حسب وصفه.

حرق تمثال الخميني وصور الخامئني. اشتعلت الثورة ضد ملالي الضلالة والإرهاب وصيحات باسقاط الدكتاتور الخامئني. — د. نصير العمري (@dr_naseer) November 16, 2019

وتابع:”الإيرانيون خرجوا الى الشارع ولن يعودوا، الثورة ان اشتعلت هذه الأيام لا تهدا. حذار حذار من تجويع الشعوب ومن قمعهم ومن نهبهم.”

الإيرانيون خرجوا الى الشارع ولن يعودوا. الثورة ان اشتعلت هذه الأيام لا تهدا. حذار حذار من تجويع الشعوب ومن قمعهم ومن نهبهم. — د. نصير العمري (@dr_naseer) November 16, 2019

وتصاعدت الاحتجاجات الإيرانية ضد رفع أسعار الوقود في يومها الثاني، السبت، على نحو لافت، إذ بلغت حد إحراق فرع للمصرف الوطني، بالتزامن مع مطالب بإسقاط نظام المرشد ورفض تدخل طهران في شؤون الدول العربية.

ففي مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، أضرم محتجون النار في “المصرف الوطني”، بينما طالب المتظاهرون في مدينة “كرج”، وسط البلاد، بإسقاط نظام المرشد على خامنئي.

وردد متظاهرون في عدة مدن إيرانية هتافات رافضة لتدخل بلدهم في شؤون الدول العربية، وطالبوا بتحسين أحوالهم المعيشية، بحسب مصادر في المعارضة الإيرانية.

وقالت تلك المصادر، السبت، إن السلطات الإيرانية قطعت خدمة الإنترنت عن مناطق الأهواز جنوب غربي إيران، بعد الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

وأغلق محتجون في طهران بعض شوارع العاصمة، احتجاجا على رفع أسعار الوقود بنحو 3 أضعاف ما كانت عليه.

وقالت مصادر في المعارضة الإيرانية إن قوات الأمن لجأت إلى القوة أثناء تفريق متظاهرين في بوشهر جنوبي البلاد، بينما استنكر متظاهرون في طهران إنفاق عائدات البلاد على قوات الباسيج.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن العاصمة طهران وعدة مدن أخرى شهدت مظاهرات حاشدة السبت، في اليوم الثاني من الاحتجاجات.