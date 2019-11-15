“المزروعي” يختبئ خلف حساب باسم بنت في “تويتر” للإساءة لسلطنة عمان .. هكذا فضحه مغرّدون

يختبيء المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي خلف حساب وهمي بمعرف كويتي “أمل بنت جاسم” لمهاجمة سلطنة عمان.

ويخصّص “المزروعي” هذا الحساب والذي كشفه مغرّدون عمانيون لنشر الاكاذيب عن السلطنة والإساءة لها، ونشر الفتنة بين العُمانيين واشقائهم في دول الخليج الأُخرى.

ونشر “المزروعي” عبر حساب “أمل بنت جاسم” الذي يوهم المغرّدين أنه لفتاة كويتية، ادعاءً بأن سلطنة عمان “معزولة عن الخليج والوطن العربي وتشتهر بالشعوذة والسحر والتشبه بالنساء ولا احد يكترث بها”.وفق زعمه

عدد الذين يكرهون ويحقدون على السعودية والامارات والكويت في الخارج اعدادهم كبيرة جداً بسبب تقدمهم وتطورهم بشكل كبير



اما #سلطنة_عمان معزولة عن الخليج والوطن العربي وتشتهر بالشعوذة والسحر والتشبه بالنساء ولا احد يكترث بها pic.twitter.com/fbvIrgT29e — أمل بنت جاسم 🇰🇼 (@aljoory_i) November 15, 2019

وفضح مغرّدون عمانيون “المزروعي”، مؤكدين انّه يدخل تويتر عبر هذا الحساب “أمل بنت جاسم” لخلق الفتنة.

داش بحساب كويتي وانت اماراتي بتسوي فتنه يانعال الشعب العماني اكبر منك انت والي جابك pic.twitter.com/GssdYwRckG — ＹＯＵＳＥＦ㋡ (@alabathani) November 15, 2019

يالمزروعي او ريكي حاول تجيب شي جديد هاي الاسطوانه المشروخه خلاص ملينا منها😴😴 — ابن عمان (@Nabeel41034347) November 15, 2019

المزروعي وريكي متخبين وراء اسم أمل 😂 — 11.32pm|أصيل (@alharthi7000) November 15, 2019

يا جماعة هذا حساب اماراتي يعني…. فلا تشغلوا عماركم مع ذلا وتضيعوا وقتكم — Badar (@Badar07719498) November 15, 2019

😹هذي مب بنت هذي هذاك النغل حمد المزروعي داخل اكثر من حساب 😏 — ✨رفيـ؏ــہ'ة ٱلـــذوق..🇴🇲 (@0a11hg) November 15, 2019

المزروعي مسوي حسابات وااجد

باسم عمان والكويت وغيرهم

يفتن بيننا ..الله يهديك — بنت شيخ (@shaal47242225) November 15, 2019

يذكر أنّ حساب “الشاهين” العُماني الشهير كان كشف سابقاً وقوف “المزروعي” وراء حساب “أمل بنت جاسم”.

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مساء الخير للقمم الشوامخ

أجمل ما في أصحاب الحسابات المتعددة هو أنه لسهولة التنقل بين الحسابات ينسون أي حساب هم عليه

الأهم انه من الواضح الان لمن يتبع الحساب المسيئ @aljoory_i المسمى امل بنت جاسم

وهناك حسابات أخرى لاخرين معروفين سنطلعكم عليها خلال الأيام القليلة القادمة pic.twitter.com/7eNlUOxL1f — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) October 3, 2019

وخلال الأيام الماضية شنّ مغرّدون عمانيون عبر موقع “تويتر” حملةً واسعةً لإغلاق حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي التي دأبت على الإساءة للسلطنة وسلطانها وشعبها.

وتمكّن المغرّدون من إغلاق عددٍ كبيرٍ من تلك الحسابات، بعد الإبلاغ عنها لإدارة موقع “تويتر”.

ولوحظ خلال الآونة الأخيرة، تدشين مجموعة من الحسابات تدّعى أنّها لما تسمى “المعارضة العُمانية”، استهدفها المغرّدون العمانيون بالبلاغات لإغلاقها.