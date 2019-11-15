“المزروعي” يختبئ خلف حساب باسم بنت في “تويتر” للإساءة لسلطنة عمان .. هكذا فضحه مغرّدون
يختبيء المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي خلف حساب وهمي بمعرف كويتي “أمل بنت جاسم” لمهاجمة سلطنة عمان.
ويخصّص “المزروعي” هذا الحساب والذي كشفه مغرّدون عمانيون لنشر الاكاذيب عن السلطنة والإساءة لها، ونشر الفتنة بين العُمانيين واشقائهم في دول الخليج الأُخرى.
ونشر “المزروعي” عبر حساب “أمل بنت جاسم” الذي يوهم المغرّدين أنه لفتاة كويتية، ادعاءً بأن سلطنة عمان “معزولة عن الخليج والوطن العربي وتشتهر بالشعوذة والسحر والتشبه بالنساء ولا احد يكترث بها”.وفق زعمه
وفضح مغرّدون عمانيون “المزروعي”، مؤكدين انّه يدخل تويتر عبر هذا الحساب “أمل بنت جاسم” لخلق الفتنة.
يذكر أنّ حساب “الشاهين” العُماني الشهير كان كشف سابقاً وقوف “المزروعي” وراء حساب “أمل بنت جاسم”.
وخلال الأيام الماضية شنّ مغرّدون عمانيون عبر موقع “تويتر” حملةً واسعةً لإغلاق حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي التي دأبت على الإساءة للسلطنة وسلطانها وشعبها.
وتمكّن المغرّدون من إغلاق عددٍ كبيرٍ من تلك الحسابات، بعد الإبلاغ عنها لإدارة موقع “تويتر”.
ولوحظ خلال الآونة الأخيرة، تدشين مجموعة من الحسابات تدّعى أنّها لما تسمى “المعارضة العُمانية”، استهدفها المغرّدون العمانيون بالبلاغات لإغلاقها.