حمد المزروعي
حمد المزروعي
الهدهد

“المزروعي” يختبئ خلف حساب باسم بنت في “تويتر” للإساءة لسلطنة عمان .. هكذا فضحه مغرّدون

كتب خاص "وطن"
0

يختبيء المغرد الإماراتي البذيء خلف حساب وهمي بمعرف كويتي “أمل بنت جاسم” لمهاجمة سلطنة .

ويخصّص “المزروعي” هذا الحساب والذي كشفه مغرّدون عمانيون لنشر الاكاذيب عن السلطنة والإساءة لها، ونشر الفتنة بين العُمانيين واشقائهم في دول الخليج الأُخرى.

ونشر “المزروعي” عبر حساب “أمل بنت جاسم” الذي يوهم المغرّدين أنه لفتاة كويتية، ادعاءً بأن “معزولة عن الخليج والوطن العربي وتشتهر بالشعوذة والسحر والتشبه بالنساء ولا احد يكترث بها”.وفق زعمه

وفضح مغرّدون عمانيون “المزروعي”، مؤكدين انّه يدخل عبر هذا الحساب “أمل بنت جاسم” لخلق الفتنة.

يذكر أنّ حساب “الشاهين” العُماني الشهير كان كشف سابقاً وقوف “المزروعي” وراء حساب “أمل بنت جاسم”.

وخلال الأيام الماضية شنّ مغرّدون عمانيون عبر موقع “تويتر” حملةً واسعةً لإغلاق حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي التي دأبت على الإساءة للسلطنة وسلطانها وشعبها.

وتمكّن المغرّدون من إغلاق عددٍ كبيرٍ من تلك الحسابات، بعد الإبلاغ عنها لإدارة موقع “تويتر”.

ولوحظ خلال الآونة الأخيرة، تدشين مجموعة من الحسابات تدّعى أنّها لما تسمى “المعارضة العُمانية”، استهدفها المغرّدون العمانيون بالبلاغات لإغلاقها.

قد يعجبك ايضا
فيديو

فيديو لطفل عماني في المدرجات خلال مباراة السلطنة وبنجلاديش يُحدِث ضجة .. لماذا؟؟

الهدهد

“شاهد” بعد الحديث عن قُرب انتهاء الأزمة الخليجية.. هذا ما قاله السلطان…

تقارير

بوساطة عُمانية.. هذا ما يحدث وراء الكواليس لإخراج “بن سلمان” من المستنقع…

حياتنا

انجي خوري تتحدّى شقيق حسين الجسمي وتنشر فيديوهات “ساخنة” من دبي تستعرض…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.