شخصية عُمانية رفيعة المستوى تتوجه للكويت لوضع اللمسات الأخيرة على المصالحة الخليجية.. مغرد قطري كشف التفاصيل

تزامنا مع الأنباء المتداولة بشكل واسع عن مصالحة خليجية قريبة وانتهاء للأزمة التي بدأتها السعودية والإمارات بحصار قطر، كشف حساب قطري شهير على تويتر تفاصيل جديدة عن دور سلطنة عمان في هذه المصالحة.

وقال حساب “بوغانم” القطري الشهير بتويتر في تغريدة له رصدتها (وطن) حيث يحظى بمتابعة واسعة، إن شخص عُماني بارز ومحل ثقة كبيرة من قبل السلطان قابوس سيتوجه إلى الكويت خلال الـ 24 ساعة القادمة لبحث ملف المصالحة الخليجية.

طرف علم

شخصيه عمانيه رفيعة المستوى

ومحل ثقه عاليه من قبل السلطان قابوس

حفظه الله سيتوجه الى دار السلام الكويت

خلال 24 ساعه القادمه لبحث ملف المصالحه

الخليجيه..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) November 13, 2019

وتأتي هذه الأخبار المسربة بالتزامن مع تصريحات مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، عن نفس الأمر وقوله إن هناك أنباء سارة ستظهر قريبا جدا بخصوص هذا الملف.

ونشر “عبدالله” في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) وحازت على تفاعل كبير جدا ما نصه:”أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي باقرب مما تتوقعون.”

وأوضح مستشار ابن زايد:”قرار مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج 24 في الدوحة قرار سياسي بقدر ما هو رياضي.”

وتابع:”كرة القدم رسخت مقولة انا خليجي وافتخر وقد تفتح الباب لسفر الجماهير الرياضية الى قطر لمساندة منتخباتها ما يعني بالضرورة رفع منع السفر الى قطر وعودة اللحمة الخليجية. قريبا سنحتفل بذلك”

وأكد الأكاديمي الإماراتي أنه بحانب قرار المشاركة في خليجي 24 هناك قرار ايضا بوقف الحملات الإعلامية المسيئة التي تراجعت كثيرا مؤخرا، وضحا أن المبادرة جاءت من الامارات التي قررت وقف اي إساءة لقطر في منابرها الاعلامية.

وشدد مستشار ابن زايد في نهاية تغريداته على أن النية والرغبة صادقة لحل الخلاف الخليجي عبر دبلوماسية كرة القدم والمشاركة في كأس الخليج 24 في الدوحة.

وبعد أكثر من عامين على قطع السعودية، والإمارات، والبحرين، علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر الغنية بالغاز، كان لافتاً موافقة البلدان الثلاثة على المشاركة ببطولة «خليجي 24» التي تستضيفها الدوحة.

وكانت المنتخبات الثلاثة قررت عدم خوض منافسات البطولة، التي كان من المقرر أن تنطلق الشهر الجاري، بمشاركة 5 منتخبات فقط هي الكويت وعمان والعراق واليمن بالإضافة الى قطر المضيفة.

ونقلت الشبكة عن مسؤول سعودي كبير في واشنطن، الأسبوع الماضي، قوله إن قطر أيضاً قد بدأت تتَّخِذ خطواتٍ في إصلاح العلاقات مع جاراتها.