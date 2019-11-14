تطورات خطيرة في الكويت.. حكومة جابر المبارك تقدم استقالتها رسمياً وهذا ما قاله مرزوق الغانم عن نية أمير الانسانية

قدمت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد سلسلة احتجاجات “نادرة” سادت الشارع الكويتي مؤخراً وأثار جدلاً واسعاً.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم إن “رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى سمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري”.

استقالة الحكومة الكويتية بعد يوم من استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية في مجلس الأمة. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 14, 2019

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم إنه لا نية لدى أمير الكويت لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي، مشيرا إلى عدم استلامه رسميا استقالة الحكومة.

وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسية الحكومية.

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وفي سياق متصل أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح قراراً بإحالة كل المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

يأتي ذلك بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من وزير الدفاع إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات تستدعي الإحالة إلى النائب العام.

وقال بيان للجيش الكويتي الخميس، إن قرار وزير الدفاع بإحالة هذه المخالفات والأطراف المعنية بها للنائب العام يأتي تعزيزاً لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاهها وحرصاً من وزارة الدفاع في الحفاظ على المال العام وحرمته وحمايته من أية تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون.