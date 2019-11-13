“ولا نص كلمة نحن أولياء الدم”.. هكذا ردت حماس والجهاد الاسلامي على جهود مصر لتثبت التهدئة بغزة

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن تفاصيل رد حركتي حماس والجهاد الإسلامي على المخابرات المصرية حول محاولتها تثبيت التهدئة في قطاع غزة، بعد موجة التصعيد الخطيرة التي يشهدها القطاع.

وقالت الصحيفة اللبنانية، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا جهاز المخابرات العامة المصرية أنه من المبكر الحديث عن تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب القصف الإسرائيلي على غزة ، على الأقل خلال الساعات الـ48 الأولى.

وأضافت صحيفة الأخبار، نقلاً عن مصادر، أنه على الرغم من استمرار المقاومة الفلسطينية منذ فجر أمس بإطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن القاهرة لم تيأس من مواصلة الاتصالات لـ”احتواء الموقف”، لكن دون استجابة من الجهاد الإسلامي.

وأشارت الصحيفة أنه منذ وقت باكر أمس أجرى جهاز المخابرات العامة المصرية سلسلة اتصالات مع الفصائل الفلسطينية، خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتان ابلغاه أنه من المبكر الحديث عن تهدئة، قبل رد واسع وكبير على جريمة الاغتيال على الأقل خلال الساعات الـ48 الأولى.

وأكدت على أن الجهاد الإسلامي رفض مبدأ الحديث عن تهدئة الآن، إلا أن حماس أبدت تجاوباً أولياً مع الاتصالات المصرية ولكنها رهنت ذلك بموقف الجهاد الإسلامي التي أبلغت بدورها أن تفكيرها الآن محصور في ما تريده المقاومة الفلسطينية لا ما يريده الجيش الإسرائيلي.

ووصل الليلة الماضية المبعوث الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ، لبحث مساعي التوصل إلى تهدئة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي.

وبالتوازي مع ذلك، أجرت حماس والجهاد مباحثات تفصيلية حول آليات الرد على الاعتداء الذي مثل كسراً لقواعد الاشتباك، ما أفضى إلى التوافق على أن “سرايا القدس” هي الموكّل الأساسي بالرد باعتبارها “ولي الدم”، ومن ثمّ تدخل الأجنحة العسكرية الأخرى المنضوية ضمن “غرفة العمليات المشتركة” في حال استدعى الأمر ذلك طبقاً لـ«رؤية توافقية».

في هذا الإطار، ورداً على المحاولات الإسرائيلية لضرب العلاقات بين الحركتين، قال القيادي في «حماس» أسامة حمدان، في تصريحات تلفزيونية أمس، إنه من الطبيعي أن يكون الرد الأول على عملية الاغتيال من «الجهاد الإسلامي»، مضيفاً: «ليس ضرورياً أن نتكلم على كل ما يجري في الميدان، وفي الساعات المقبلة ستتضح الرؤية للجميع وسيسكت المشككون، ولن يكون إخوتنا وحدهم في الميدان».