صورة صادمة.. “شاهد” هكذا بدا مراسل “الجزيرة” محمود حسين في جنازة والده بعد 3 أعوام في سجون السيسي

تداول ناشطون بمواقع التواصل صورة صادمة للصحافي محمود حسين مراسل “الجزيرة” المعتقل في مصر أثناء سماح السلطات له بدفن والده وحضور الجنازة، حيث ظهر تغير كبير على شكل حسين وملامحه بسبب السجن الذي تخطى فيه مدة الـ3 أعوام.

#مصر ليس فوتوشوب .. بل السجن وسنينه .. الزميل محمود حسين في جنازة والده .. pic.twitter.com/XM18pvH5OE — Bassam Bounenni بسام بونني (@bbounenni) November 13, 2019

وعقب تقديم الأسرة طلبا بإخراج محمود استثنائيا ليدفن أباه، خيّرت أجهزة الأمن أسرة محمود بين اصطحابه في قيوده لمنطقة مقابر العائلة لتلقي العزاء على القبر ظهرا، أو اصطحابه مساء في قيوده لتلقي العزاء بالسرادق المقام بالقرية، فاختارت العائلة المقابر، لكي يودع محمود والده الوداع الأخير الذي حُرم منه حيًّا.

لا حول ولا قوة إلا بالله .. هكذا ظهر الزميل المحترم #محمود_حسين والمسجون في زنازين #السيسي المظلمة.. أثناء مشاركته في جنازة والده رحمه الله . #الله_كبير pic.twitter.com/UXuhRgZ6zU — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) November 13, 2019

وصباحا، جاءت قوات شرطية إلى منطقة المقابر لتأمينها، وتلاها موكب حراسة لمحمود خرج من قسم شرطة أبو النمرس (بمحافظة الجيزة)، قادما من سجن طرة.

وتوجهت القوات المصاحبة لمحمود حسين إلى المقابر مباشرة -لا إلى المسجد- لأسباب تأمينية، على حد تبرير أفراد القوة المصاحبة.

والد محمود رحمه الله لم يكن والداً له فقط..بل كان صديقاً له..قال لي عندما زرته في القاهرة إن الجلسة التي يحبها في "الغيط" مش بتحلو إلا بشاي من إيد أبو محمود الحج حسين شخصيًا..الله يرحمه و يحسن مثواه و يفك أسر محمود حسين. https://t.co/guhvb6ZsJk — عثمان آي فرح (@ayfaraho) November 12, 2019

بينما تحرك الموكب الأمني بمحمود ووصل المقابر، كانت العائلة أنهت إجراءات الدفن بمشاركة آلاف من الأقارب والجيران وأبناء المناطق المجاورة لبلدة زاوية أبو مسلم التابعة لقسم الهرم في محافظة الجيزة، وعندما وصل أصرّ على فتح المقبرة من جديد للصلاة على والده ووداعه، وفي الأسفل أجهش بالبكاء طويلا.

مكث محمود بعض الوقت عند قبر والده يتلقى العزاء من أقاربه وأهل بلدته وأصدقائه بيده اليمنى، في حين كانت اليسرى في الأغلال التي تربط بينه وبين جندي لا يعرفه ولا يعرف لماذا يقيده، وأي تهمة هو متهم بها، وأي جناية جناها لكل هذا العنت والعناء.

ومنعت القوة الأمنية قيام أي من أفراد الأسرة أو الأصدقاء بالتصوير، وقام أفراد تابعون لها بتصوير الجنازة والمعزين.

السلطات المصرية تنشر صورة للزميل محمود حسين مراسل الجزيرة وهو يتلقى العزاء في والده

زميلنا محمود جرى اعتقاله من القاهرة أثناء قضاءه إجازته السنوية pic.twitter.com/3ioSRB15BI — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) November 13, 2019

وطلبت الأسرة من القوة المصاحبة لمحمود حسين الانتظار حتى تأتي والدته للمقابر من المنزل، وبالفعل حضرت في سيارة خاصة، وسمح الأمن لمحمود بالجلوس إلى والدته، حيث ظل يواسيها ويقبل رأسها، وهو يحاول التماسك والتصبر، لكي لا يكون حزنه ألما جديدا لوالدته المريضة.

هكذا أصبح محمود حسين بعد ٣ سنوات من السجن، ويأتي وفد مصر في مجلس حقوق الإنسان يدعي عدم حبس الصحفيين ! pic.twitter.com/uSceXwt1My — Abdullah Elshamy (@abdallahelshamy) November 13, 2019

وعقب انتهاء آخر تعزية لمحمود من المعزين، اصطحبته القوة الأمنية من جديد إلى سجنه يتيما هذه المرة، برفقة أحزانه التي ضاعفها ألم فقد الوالد.

ويقبع محمود في سجنه من دون أن يعرف لماذا هو هنالك بالتحديد، بعد أن استأنفت النيابة على قرار الإفراج عنه قبل شهور، فأعيد لمحبسه بالتهم نفسها المفرج عنه منها، وتخطى محمود حسين في مدة حبسه الأولى مدة الحبس الاحتياطي، قبل إيداعه على ذمة قضية أخرى، محروما من كافة حقوقه حتى حق إدخال الكتب.

واعتقل محمود حسين أثناء زيارة لعائلته بمصر نهاية عام 2016، وهو صاحب تاريخ ناصع في العمل بالصحافة، حيث عمل منتجا بالجزيرة، وقبل ذلك مراسلا لها في مصر، كما عمل من قبل معدا ومقدما للبرامج بإذاعة صوت العرب المصرية، ثم صحفيا ومراسلا ورئيسا للتحرير بقناة النيل للأخبار.