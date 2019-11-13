من هي رضوى محمد؟.. تصدر وسم باسمها تويتر وتوعد محمد علي بأنه “سيقلب الدنيا لأجلها” بعد اعتقالها من قبل نظام السيسي؟

تصدر وسم #رضوى_فين قائمة الأعلى تداولا في مصر، بعد نشر الفنان والمقاول المصري محمد علي فيديو يتوعد فيه النظام ويكشف عن اعتقاله لـ رضوى الناشطة التي انتقدت النظام قبل فترة في فيديو انتشر على وسائل التواصل.

دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر إلى الكشف عن مكان الناشطة رضوى محمد، بعد تداول أنباء عن اعتقالها، بسبب انتقادها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

نيموا فينا وخدرونا وفي الاخر اعتقلوها

خنازير السيسي اعتقلوا رضوي بعد الفيديو الاخير الذي نشرته بالامس وطالبت فيه النساء بالنزول للتظاهر لان الرجالة الله يرحمهم

قام عدد كبير من مليشيات السيسي بمحاصرة منزل #رضوي منذ نصف ساعة تقريبا وتم اعتقالها واقتيادها الي مكان مجهول #رضوي_فين pic.twitter.com/8WtbViLDR8 — arabsolaa (@4Solaa) November 12, 2019

وبث الممثل والمقاول محمد علي تسجيلا صوتيا لرضوى تتحدث خلاله بخوف عن وصول قوات الأمن إلى منزلها، وأنها في حالة رعب.

رضوى ترسل رسالة مرعبة ل #محمد_علي عن محاصرة قوات الأمن لبيت رضوى واعتقالها#رضوى_فين pic.twitter.com/IfZTigtfzM — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) November 12, 2019

وأكد محمد علي أن قضية رضوى ستكون قضيته الأولى حتى يتم الإفراج عنها.

ويأتي اختفاء رضوى بالتزامن مع جلسة المراجعة الشاملة لملف حقوق الإنسان بمصر، والمنعقدة اليوم الأربعاء في جنيف، وشهدت انتقادات دولية للنظام المصري.

فاكرين رضوى اللي طلعت في فيديو قبل كدة واتكلمت فيه بحرقة ومن قلبها بالنيابة عننا كلنا على المشاكل اللي بنعشها من #السيسي وعصابته من غير ما تخاف؟ .. دلوقتي العصابة من غير أي نخوة أو رجولة خطفوها ومحدش يعرف عنها حاجة



بيحاولوا يكتموا أي كلمة "لا"#رضوى_فين #محمد_علي #حسام_الشوربجي pic.twitter.com/eyDSgJBtPV — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) November 12, 2019

وتضامن رواد مواقع التواصل مع المطالبات بالكشف عن مكان رضوى، التي اختفت بعد بث محمد علي التسجيل الصوتي، وتصدر وسم #رضوى_فين قائمة الأعلى تداولا في مصر.

في مصر

يا يبقى ضمريك ميت

يا تبقى انت ميت #رضوى قررت تخلص نفسها من العار اللي راكبنا وقررت تستجيب لضميرها ف بلد ماتت فيه المروءة والضمير فلحت باخواتها الرجالة #رضوي_فين — Ĥøž😎 (@hozofficial) November 12, 2019

وانتقد نشطاء توسع النظام المصري في سياسة اعتقال النساء، التي كانت من المحظورات في مصر على امتداد الأنظمة السابقة.

وتحدث آخرون عن استمرار تناقض النظام في الحديث عن احترامه حرية الرأي والتعبير، في حين تشن الأجهزة الأمنية حملات اعتقال لكل من ينتقد أو يعبر عن رأيه بشكل سلمي.

احنا في سجن مصر الكبير و #رضوى دلوقتي في السجن الصغير #رضوي_فين — Mostafa Hamed Ibrahim (@Mostafa_hamed10) November 12, 2019

وكانت رضوى بثت مقطع فيديو قبل أيام هاجمت فيه بشدة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، منتقدة تفشي التعذيب داخل السجون، وصمت السيسي عن ذلك.

كما هاجمت رضوى توسع السيسي في بناء القصور الرئاسية، مقابل معاناة الشعب المصري اليومية في البحث عن قوت يومه.

وانتقدت أيضا ما وصفته بسلبية الشعب المصري وصمته على الانتهاكات والفساد.