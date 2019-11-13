كورنيش جدة
كورنيش جدة
Videoالهدهد

فيديو أثار ضجة كبيرة.. “شاهد” سعودي يطبق رؤية ابن سلمان عمليا ويسير عاريا على كورنيش جدة!

كتب خاص "وطن"
0

ضجة واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في ، عقب تداول مقطعا مصورا صادما لرجل ظهر بلباس نصف عاري ويسير في كورنيش جدة.

ورصد الفيديو الرجل وهو يسير في كورنيش جدة ويرتدي ملابس داخلية فقط دون الزي الكامل، مخالفًا القوانين واللوائح.

شاهد أيضاً: “شاهد” السعودية “المهووسة بالجنس والمثلية” هند القحطاني تثير ضجة كبيرة من على سريرها!

بينما رأى مغردون أن الشاب غير طبيعي ومريض نفسي، وطالبوا السلطات بالتدخل.

وتظهر في السعودية مؤخرا مشاهد غير مألوفة للسعوديين، بعد إلغاء ابن سلمان لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإطلاق يد تركي آل الشيخ لإغراق البلاد بحفلات الرقص والغناء بزعم التحرر والانفتاح.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مستقبل ابن سلمان ومخططات ابن زايد على المحك.. عزل ترامب بات واردا بشكل كبير والكونجرس…

الهدهد

“لسان” محمد بن زايد بـِ”تويتر” أغاظه لجوء السعودية للسلطان…

الهدهد

أرامكو تتخذ هذه القرار لأول مرة في تاريخها قبل أيام من طرح أسهمها للاكتتاب

الهدهد

كاتب إماراتي أصيب بالجنون بعدما مرغت قطر أنوف قادة الحصار بالتراب ووافقوا على…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.