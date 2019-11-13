فيديو أثار ضجة كبيرة.. “شاهد” سعودي يطبق رؤية ابن سلمان عمليا ويسير عاريا على كورنيش جدة!

ضجة واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عقب تداول مقطعا مصورا صادما لرجل ظهر بلباس نصف عاري ويسير في كورنيش جدة.

ورصد الفيديو الرجل وهو يسير في كورنيش جدة ويرتدي ملابس داخلية فقط دون الزي الكامل، مخالفًا القوانين واللوائح.

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بينما رأى مغردون أن الشاب غير طبيعي ومريض نفسي، وطالبوا السلطات بالتدخل.

وتظهر في السعودية مؤخرا مشاهد غير مألوفة للسعوديين، بعد إلغاء ابن سلمان لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإطلاق يد تركي آل الشيخ لإغراق البلاد بحفلات الرقص والغناء بزعم التحرر والانفتاح.

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