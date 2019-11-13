حمام في مطعم بالرياض
حمام في مطعم بالرياض
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“شاهد” حمام مختلط للنساء والرجال في مطعم شهير بالرياض يتسبب في موجة غضب واسعة.. فماذا حدث؟

كتب خاص "وطن"
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شن سعوديون بمواقع التواصل حملة هجوم عنيفة على مطعم شهير بالرياض، كون الحمامات به مختلطة ولا يوجد مكان مخصص للسيدات ما أثار جدلا واسعا بين النشطاء عقب تداولهم فيديو من داخل المطعم.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع صورة للحمام من الداخل، وتعليقات غاضبة على الفيديو تنتقد عدم تخصيص حمام للنساء.

وأشار متداولو الفيديو أيضا إلى أن حمام المطعم المختلط به أكبر وهو عدم توفر “شطافات المياه” للطهارة ويبرر أصحاب المطعم هذا الأمر بأن الحمام على الطراز الأوروبي والموضة.

وفجر المقطع موجة غضب واسعة بين النشطاء الذين شنوا هجوما عنيفا على إدارة المطعم، وطالبوها باحترام عادات السعوديين وتوفير ما يناسبهم بعيدا عن التشبه بالغرب في كل شيء بزعم التحرر.

وطالب آخرون بمقاطعة المطعم وجعله عبرة لغيره حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر.

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