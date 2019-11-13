“شاهد” حمام مختلط للنساء والرجال في مطعم شهير بالرياض يتسبب في موجة غضب واسعة.. فماذا حدث؟

شن سعوديون بمواقع التواصل حملة هجوم عنيفة على مطعم شهير بالرياض، كون الحمامات به مختلطة ولا يوجد مكان مخصص للسيدات ما أثار جدلا واسعا بين النشطاء عقب تداولهم فيديو من داخل المطعم.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع صورة للحمام من الداخل، وتعليقات غاضبة على الفيديو تنتقد عدم تخصيص حمام للنساء.

مقهى إيرلي بيردالرياض حي الندى طريق

عثمان بن عفان مقهى يتظاهربالطراز الغربي ويمنع توفيرالشطافات في دورة المياةالمختلطةأعزكم الله إذلايوجد تخصيص للنساءوالرجال وعندالسؤال يردبكل وقاحةهذي الموضةالآن

يستحق مناالمقاطعةحتى يعلن إفلاسه أويلتزم بآداب الإسلام الذي علمناالطهارة والنظافة pic.twitter.com/5bk6gRPwfJ — ‏ژينــ‍ۃ (@Zenh51423135) November 12, 2019

وأشار متداولو الفيديو أيضا إلى أن حمام المطعم المختلط به كارثة أكبر وهو عدم توفر “شطافات المياه” للطهارة ويبرر أصحاب المطعم هذا الأمر بأن الحمام على الطراز الأوروبي والموضة.

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مقهى ايرلي بيرد بالرياض

ممنوع الشطاف يعني النظافه ممنوعه هذ اكبر دليل ع انا ماناخذ من الغرب غير القرف pic.twitter.com/H5qN0SXC5W — mhrh4455 (@JJughug) November 13, 2019

وفجر المقطع موجة غضب واسعة بين النشطاء الذين شنوا هجوما عنيفا على إدارة المطعم، وطالبوها باحترام عادات السعوديين وتوفير ما يناسبهم بعيدا عن التشبه بالغرب في كل شيء بزعم التحرر.

هذا مقهى ايرلي بيرد لاتوجد في دورات المياه شطافات لانه نظام اوروبي تقضي حاجتك امسح بالمنديل وطلع يعني خيس الي حولك حتى في النظافه يبون يغربون الناس انشرو والمقطع وقاطعوه يبون يطمسون حتى النظافه فينا هؤلا القذرين pic.twitter.com/bbE0MAFVZx — ابو الانوان (@sfb2008) November 11, 2019

وطالب آخرون بمقاطعة المطعم وجعله عبرة لغيره حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر.