“شاهد” مذيعة “سكاي نيوز” دارين الحلوة بعد تقبيل متظاهر لها على الهواء مباشرة: “ردت فعلي لا تعني أنني كنت مبسوطة”

بعد الضجة الواسعة التي أثارها فيديو لتقبيلها على الهواء مباشرة من قبل أحد المتظاهرين، خرجت المراسلة اللبنانية بقناة “سكاي نيوز عربية”، دارين الحلوة، لترد على الضجة التي أحدثتها هذه القبلة بسبب ردت فعلها حينها.

وعبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، استنكرت دارين الحلوة ما حدث، قائلة إنه “فعل مدان”، كما رفضت “تأويل ردة فعلها على أنها قبول به”.

توضيحا لما حدث معي خلال الرسالة المباشرة…

ولوضع الحد لكمية التنظير والتأويل للحادثة

يخضع المراسل لضغوطات كبيرة أثناء البث المباشر، وإن كانت ردة فعلي على القبلة فيها مراعاة للتغطية التي كنت أقدمها، فإنني استنكر بشدة هذا الفعل المدان، وارفض أن يتم تأويل ردة فعلي على أنها قبول به — darine el helwe (@darineelhelwe) November 11, 2019

وغردت دارين الحلوة : “توضيحا لما حدث معي خلال الرسالة المباشرة… ولوضع الحد لكمية التنظير والتأويل للحادثة يخضع المراسل لضغوطات كبيرة أثناء البث المباشر، وإن كانت ردة فعلي على القبلة فيها مراعاة للتغطية التي كنت أقدمها، فإنني استنكر بشدة هذا الفعل المدان، وارفض أن يتم تأويل ردة فعلي على أنها قبول به”.

وبحسب الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل قبل أيام، جاء المتظاهر من خلف المذيعة دارين الحلوة وفاجأها بتقبيلها أثناء البث المباشر، الأمر الذي أثار استغرابها، لتبتسم وتكمل رسالتها بعد ذلك.

مقطع الفيديو أثار ضجة على مواقع التواصل، حيث تباينت التعليقات تجاه ما قام به الشاب، كما انتقد البعض ردة فعل المراسلة دارين الحلوة.