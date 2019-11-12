فضيحة مدوية لرئيس نادي الزمالك.. “شاهد” تسريب فيديو “جنسي” صادم لمرتضى منصور يشعل مواقع التواصل

تشهد مواقع التواصل في مصر منذ يومين موجة جدل وضجة واسعة غير مسبوقة، عقب تداول فيديو جنسي منسوب لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي لم يعلق على الأمر حتى اللحظة رغم الضجة التي أحدثها الأمر.

الفيديو الإباحي الذي تم تداوله على نطاق واسع أظهر بحسب متداولي المقطع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس الشعب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، عاري في غرفة مظلمة مع شاب تجرد من ملابسه تماما.

وتسبب هذا الفيديو في إثارة الجدل حول حقيقة هذا المقطع الجنسي والذي يظهر فيه شاب عاري تماماً من ملابسه وهو يدخل على شخص المفترض أنه مرتضى منصور ـ بحسب رواية النشطاءـ غرفة النوم.

وكان متواجد أيضاً بنفس الغرفة شاب آخر يقوم بتصوير الفيديو في الخفاء.

يشار إلى أن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يثير جدل واسع بشكل مستمر منذ توليه منصب رئاسة النادي نهاية مارس 2014.

وتعددت مشاكل مرتضى داخل أسوار ميت عقبة مع أعضاء المنظومة البيضاء من مدربين للاعبين ، حتى جماهير النادي لم تسلم من تصريحاته النارية وتهديداته المستمرة، بل تعددت مشاكله أيضاً خارج حدود النادي لتشمل صراعات مع إعلاميين ورؤساء أندية منافسة.