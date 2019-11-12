فيديو| أردنية تُخرج طليقها من قاعة المحكمة “مُحمّلاً” في سيارة إسعاف .. ماذا فعلت به!

بعد حادثة محافظة جرش شمال الاردن يوم الجمعة التي تمثّلت بقيام زوج باقتلاع عيني زوجته أمام أولادهما بعد خلافات بينهما، انتقمت أردنية من طليقها في قاعة المحكمة الشرعية في محافظة إربد شمال المملكة مساء الثلاثاء.

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ونشب شجار عنيف بين الرجل وطليقته داخل أروقة المحكمة، إثر خلافات شخصية بينهما، حيث دفعت الأخيرة طليقها بقوة من أمام بوابة المحكمة، مما أدى لسقوطه من الدرج وإصابته في جسده.

وأظهرت مشاهد مصورة، نشرها موقع “رؤيا” الإخباري المحلي، لحظة وصول أفراد من الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث عملوا على إسعاف المصاب ونقلوه في سيارة إسعاف إلى المستشفى.