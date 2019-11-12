المرتزق أمجد طه يشمت باغتيال بهاء أبو العطا ويشكر إسرائيل:”الحمدلله على هلاك الإرهابي”

بارك المرتزق الأحوازي أمجد طه الممول سعوديا العملية الإسرائيلية بقطاع غزة، معبرا عن شماتته وسعادته باغتيال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا الذي وصفه بالإرهابي العميل لإيران.

ودون “طه” في تغريدته التي رصدتها (وطن) وأثارت جدلا كبيرا ما نصه:”الحمدلله تم تأكيد هلاك الإرهابي #بهاء_ابو_العطا الذي كان أحد عناصر قاسم سليماني إيران في غزة المختطفة من قبل مليشيات حماس والجهاد الإسلامي”

الحمدلله تم تأكيد هلاك الإرهابي #بهاء_ابو_العطا الذي كان أحد عناصر قاسم سليماني إيران في غزة المختطفة من قبل مليشيات حماس والجهاد الإسلامي



اسمع كلام ممثلي حماس والجهاد الإسلامي و احكم!!!



اي صاروخ ينطلق الآن من غزة هو لخدمة إيران ولتقليل الضغط في العراق ولبنان والأحواز.#امجد_طه pic.twitter.com/EO0JTq6jG4 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 12, 2019

وزعم المرتزق الذي يتبنى خط السياسة السعودية أن أي صاروخ ينطلق الآن من غزة هو لخدمة إيران ولتقليل الضغط في العراق ولبنان والأحواز.

وقوبلت تغريدة أمجد طه بهجوم كبير من قبل النشطاء ورد عليه أحدهم بقوله:”وانا اشوف الفرق بينك وبين الصهيوني مو كبير”

وانا اشوف الفرق بينك وبين الصهيوني مو كبير — نۨــوُنۨ 🇸🇦 (@keepcal38263841) November 12, 2019

وهاجمته ناشطة:”حسبي الله ونعم الوكيل اصبحنا نفرح لقتل اخواننا المسلمين من طرف بني صهيون”

حسبي الله ونعم الوكيل اصبحنا نفرح لقتل اخواننا المسلمين من طرف بني صهيون — بنت البهجة (@yak8gTWH3hpFXbl) November 12, 2019

بينما قال ثالث إنه لم يتوقع يوماً من الأيام أن يرى ويسمع عربي مسلم يشمت في مسلم.

لم اتوقع يوماً من الأيام أن أرى و اسمع عربي مسلم يتشمت في مسلم تفووووو — عاشق دورتموند (@motasemalnemat) November 12, 2019

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بغزة، استشهاد القيادي الميداني البارز بهاء أبو العطا وزوجته، بغارة إسرائيلية استهدفت منزله بحي الشجاعية، فجر اليوم الثلاثاء.

وتوعدت الحركة برد مزلزل، وقالت إنها استهدفت برشقة صاروخية مستوطنات سديروت وأسدود والخضيرة المتاخمة لقطاع غزة.

كما أعلنت حركة الجهاد أن غارة إسرائيلية استهدفت منزل القيادي في الحركة أكرم العجوري بدمشق أسفرت عن استشهاد ابنه.

وأكدت الحركة أن ما حدث اليوم هو بمثابة إعلان حرب من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين، مشددة على أن هناك قرارا لدى المقاومة بتصعيد الرد على العدوان الإسرائيلي.

من ناحيته، أعلن جيش الاحتلال أن عملية اغتيال أبو العطا في غزة تمت بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينيت.