الحل دائما في مسقط.. مسؤول عُماني بارز يؤكد على مساعي السلطنة لإنجاح حوار خليجي ـ إيراني: هذا ما نأمل حدوثه

أكد وزير الطاقة العماني “محمد بن حمد الرمحي”، الإثنين، سعي مسقط لإقامة حوار خليجي مع إيران.

وقال “الرمحي” إن “الجلوس مع إيران شيء نعمل عليه منذ فترة ونأمل في حدوثه”.

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن “سبيل المضي قدما هو الحوار وقبول وجهات نظر الآخر”.

وأمس الأحد، دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، “أنور قرقاش”، إيران، للجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج، للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة، فيما اعتبره ناشطون تقهقر إماراتي للخلف وخضوع لطهران بعد تصريحات التهديد والوعيد.

وحذر “قرقاش” من أن المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحداً، مشيراً إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالا لنجاح الدبلوماسية.

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وتشهد المنطقة حالة من التوتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.