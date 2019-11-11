محمد بن حمد الرمحي
محمد بن حمد الرمحي
الهدهد

الحل دائما في مسقط.. مسؤول عُماني بارز يؤكد على مساعي السلطنة لإنجاح حوار خليجي ـ إيراني: هذا ما نأمل حدوثه

كتب وطن
0

أكد وزير الطاقة العماني “محمد بن حمد الرمحي”، الإثنين، سعي لإقامة حوار خليجي مع .

وقال “الرمحي” إن “الجلوس مع إيران شيء نعمل عليه منذ فترة ونأمل في حدوثه”.

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن “سبيل المضي قدما هو الحوار وقبول وجهات نظر الآخر”.

وأمس الأحد، دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، “أنور قرقاش”، إيران، للجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول ، للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة، فيما اعتبره ناشطون تقهقر إماراتي للخلف وخضوع لطهران بعد تصريحات التهديد والوعيد.

وحذر “قرقاش” من أن المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحداً، مشيراً إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالا لنجاح الدبلوماسية.

اقرأ أيضاً: هل تسلم اليمن لهم في النهاية.. الإمارات تغازل الحوثيين بعد أن باعت ابن سلمان وهذا ما قالته عن مستقبل البلد الذي شوهته

وتشهد المنطقة حالة من التوتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.

قد يعجبك ايضا
تقارير

لأنّ “الحل في مسقط”.. “بن سلمان” يصل السلطنة بشكلٍ مفاجئ…

الهدهد

العُمانيون يوجّهون ضربة لـ”حسابات مخابرات طحنون” المسيئة للسلطنة…

الهدهد

هل تسلم اليمن لهم في النهاية.. الإمارات تغازل الحوثيين بعد أن باعت ابن سلمان وهذا ما…

حياتنا

شاهد| فاجعة تهزّ سلطنة عمان .. الطين يطمر ويقتل 6 عمال بعد أمطار غزيرة رافقت…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.