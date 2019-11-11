حفيد بن باز يهاجم تركي الحمد ويصفه بالمجرم في حق تعاليم الإسلام
حفيد بن باز يهاجم تركي الحمد ويصفه بالمجرم في حق تعاليم الإسلام
الهدهد

حفيد “بن باز” يشنّ هجوماً حاداً على تركي الحمد .. وصفه بالمجرم ولهذا يجب إعدامه!

كتب وطن
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شنّ حفيد مفتي السابق عبد العزيز بن باز هجوماً حادّاً على الكاتب السعودي ومستشار ولي العهد “غير المُعلن”.

 

وكتب حفيد “بن باز” على حسابه في : ” لو كان تركي الحمد يعيش في دولة إسلامية حقيقية لكان مصيره الإعدام بعد الاستتابة”.

وكتب في تغريدةٍ أخرى: “كيف تكون الدولة إسلامية و دستورها القران الكريم و سنة رسوله الأمين أن تُستخدم تركي الحمد العلماني المتوحش كمستشار في عهد الملك عبدالله ( كان له مكتب في الديوان الملكي ) و مستشار و مقرب من الحكومة الحالية !!! هذا مجرم في حق تعاليم الإسلام “.

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