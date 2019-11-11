حفيد “بن باز” يشنّ هجوماً حاداً على تركي الحمد .. وصفه بالمجرم ولهذا يجب إعدامه!

شنّ صالح بن باز حفيد مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز هجوماً حادّاً على تركي الحمد الكاتب السعودي ومستشار ولي العهد “غير المُعلن”.

وكتب حفيد “بن باز” على حسابه في تويتر: ” لو كان تركي الحمد يعيش في دولة إسلامية حقيقية لكان مصيره الإعدام بعد الاستتابة”.

لو كان تركي الحمد يعيش في دولة إسلامية حقيقية لكان مصيره الإعدام بعد الإستتابة . https://t.co/obcyfRzmvq — صالح بن باز (@binbaz_saleh) November 11, 2019

وكتب في تغريدةٍ أخرى: “كيف تكون الدولة إسلامية و دستورها القران الكريم و سنة رسوله الأمين أن تُستخدم تركي الحمد العلماني المتوحش كمستشار في عهد الملك عبدالله ( كان له مكتب في الديوان الملكي ) و مستشار و مقرب من الحكومة الحالية !!! هذا مجرم في حق تعاليم الإسلام “.