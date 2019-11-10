الأمير عبدالرحمن بن مساعد جن جنونه وشن “أم المعارك” على شيخة قطرية.. علقت “بكلمتين” على قبلته لـ أصالة

شن الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، هجوما عنيفا على الشيخة القطرية المعروفة مريم آل ثاني بعد أن جن جنونه من تعليقها على مشهد تقبيله للفنانة أصالة والذي أحدث ضجة واسعة وجدل بمواقع التواصل.

“بن مساعد” رد بهجوم واسع على تغريدة مقتضبة للشيخة القطرية، مريم آل ثاني قالت فيها: “واضحة السالفة”، والتي أرفقتها بصورة من تغريدة للأمير السعودي يبرر فيها تقبيل رأس أصالة.

وقال مهاجما الشيخة القطرية التي يبدو أن تعليقها المقتضب قد أثار جنونه ولمس الجرح: “رداء الفضيلة فضفاض عليكم فلا تتشدقوا بها.. صور قادة بلدك وأسرتك ورموزها موجودة ومشهودة وهم فيها فعلوا ما تنكرينه علي بل ربما أكثر .. ويمنعني من استخدامها للرد بها عليكِ أمران: أخلاقي فلن أنزل لمستواك .. وكذلك لأن خطأ الآخرين لا يعطيني المبرر للخطأ.. ( روحي العبي بعيد)!”.

وفي وقت سابق، علق الأمير السعودي على تقرير نشرته “الجزيرة” حول الأمر، وهاجمها قائلاً: “الحاقد الحاسد اللي واتِتَهْ فرْصَهْ وش تنتظر منٌه غير انّه يواتيها كل زلّةٍ منْك هي إنجاز وتْخصّهْ هو عايش اصْلًا لزلّاتك ليُحْصيها”.

وأول أمس أشعل مقطع فيديو للأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد وهو يقبل رأس الفنانة أصالة نصري ضجة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تبريره لما حدث، قال “بن مساعد”: ” الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه”.

وانتشر فيديو جديد أيضا للشاعر المعروف عبداللطيف آل الشيخ وهو يقبل يدها هو الآخر في مشهد فجر غضب السعوديين.

وتسببت هذه المشاهد الغريبة والمستهجنة داخل المجتمع السعودي، في موجة غضب واسعة متهمين ابن سلمان وتركي آل الشيخ بتحويل السعودية إلى مرتع للانحلال والفساد الأخلاقي تحت مسمى الترفيه.